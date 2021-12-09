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好康來了！來竹市這裡打莫德納 送200元全聯禮券

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅今天宣布，今天下午2點起至12日為期4天，符合資格對象來中正市場施打站接種莫德納疫苗，隨到隨打，現場即贈200元全聯禮券。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今天宣布，今天下午2點起至12日為期4天，符合資格對象來中正市場施打站接種莫德納疫苗，隨到隨打，現場即贈200元全聯禮券。圖／新竹市政府提供

催打新冠肺炎疫苗，不少縣市都在發好禮，鼓勵民眾打疫苗。新竹市長林智堅今天宣布，因應國外疫情嚴峻，且海外返鄉潮、耶誕跨年將到來，今天下午2點起至12日為期4天，符合資格對象來中正市場施打站接種莫德納疫苗，隨到隨打，現場即贈200元全聯禮券，民眾打完疫苗後還可直接到一樓全聯採買，「打了就買，一兼兩顧」。

竹市衛生局指出，符合「打疫苗、領禮券」活動資格包括施打第一、二、三劑莫德納的民眾，符合資格對象分別為，18歲以上尚未接種第一劑、第一劑施打莫德納疫苗已滿4周可接種第二劑者、第一劑施打AZ疫苗已滿8周可接種第二劑者，以及接種兩劑AZ或莫德納疫苗已滿5個月，可接種第三劑者。

衛生局說明，從今天下午2點起至12日期間，來中正市場2樓接種莫德納疫苗，就可領取200元全聯禮券。中正市場疫苗站開站時間為今天的下午2點到5點，明天起到12日為早上8點到11點、下午2點到5點，晚上6點到8點，民眾可直接到場接種，也可致電疫苗專線03-5355137先預約，有關疫苗接種相關資訊可上新竹市防疫資訊網查詢。

新竹市政府統計，新竹市第一劑涵蓋率目前已達92.6％，第二劑涵蓋率73.2％，全國排名第一，民眾施打踴躍，市府也鼓勵竹縣、苗縣民眾前來施打。目前竹市衛生局仍持續透過簡訊通知符合資格者，盡速預約。

另，根據COVID-19 公費疫苗預約平台顯示，竹市仍有4900多人曾預約第一劑或第二劑疫苗，不明原因爽約接種，疫苗簡訊提醒也未果。為完善疫苗防護網，透過打疫苗送禮券，也希望再提高接種疫苗意願、持續提升涵蓋率。

新竹市長林智堅今天宣布，今天下午2點起至12日為期4天，符合資格對象來中正市場施打站接種莫德納疫苗，隨到隨打，現場即贈200元全聯禮券。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今天宣布，今天下午2點起至12日為期4天，符合資格對象來中正市場施打站接種莫德納疫苗，隨到隨打，現場即贈200元全聯禮券。圖／新竹市政府提供

莫德納疫苗 衛生局 新竹

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