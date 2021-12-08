新竹樹林頭夜市暫不營業 疫苗施打站撤除先變停車場

催打新冠疫苗，新竹市政府今年在樹林頭夜市處設置大型疫苗施打站，全新竹唯一的觀光型夜市營運停擺，隨冬天風強疫苗施打站轉入室內，不少民眾都在問「樹林頭夜市何時開？」市府指出，施打站已拆除棚架，現場作為停車場，考量後續疫苗接種可能會有需求，暫時不會恢復夜市營運。

新竹市疫苗覆蓋率持續提升，市府統計，目前第一劑施打共41.8萬、第二劑施打33.2萬劑，其中第一劑疫苗涵蓋率已經提高到92.6%。

不少縣市都在拚接種疫苗送好禮，竹市目前沒有相關規畫，市府指出，主要是因竹市這幾天沒有莫德納屆效疫苗，現階段沒有激勵施打措施，不過確實整體打氣有下降，會觀察其他縣市狀況，評估推出激勵催打措施。

新竹市目前有6處疫苗施打站，包括稅務大樓、南寮旅服中心、中正市場、竹市體育館等都在室內，其它原本設在戶外的疫苗施打站因應入冬風強都陸續撤場，其中樹林頭疫苗施打站帳篷也都拆除，不少民眾都關心「夜市何時回來」，等不及想要逛夜市。