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桃園力推金牌好禮伴手禮新亮點 鄭文燦：自己當推手

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右三）主持向記食品新廠開幕，強調當桃園金牌好禮推手。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右三）主持向記食品新廠開幕，強調當桃園金牌好禮推手。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天出席桃園市伴手禮協會第2屆會員大會，主持向記食品新廠開幕及參觀產線，稱許向記醬料好味道，鄭文燦表示，向記食品傳承家族醬料創業成功的典範，在市府結合商圈、市集推動伴手禮活動，產生許多金牌好禮，他自己也都送金牌好禮當伴手禮，做為桃園金牌好禮的推手。

向記食品自龍岡地區發跡，傳承向氏家族的醬料佐料及作法，在董事長向勇創新發展下，10年來向記食品醬料產品獲得4屆桃園金牌好禮表揚，並在蘆竹區設置專業食品加工廠，擴大經營規模，以「封藏台灣的風土與人情味」為特色，向勇表示，創業一路走來相當不易，感謝市府支持在地企業。

鄭文燦表示，向記醬料是傳承故鄉、家族好味道，在桃園推出金牌好禮以來，向記醬料獲4年最佳伴手禮大獎，為伴手禮協會明星產品，成為桃園特色，市府6年來結合伴手禮協會推廣金牌好產品禮，讓桃園金牌好禮、金牌好店成為服務業、送禮不可或缺的新亮點。

桃園市長鄭文燦（右三）在桃園市伴手禮協會會員大會，強調當桃園金牌好禮推手。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右三）在桃園市伴手禮協會會員大會，強調當桃園金牌好禮推手。記者曾增勳／攝影

金牌 桃園 伴手禮

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