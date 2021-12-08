桃園力推金牌好禮伴手禮新亮點 鄭文燦：自己當推手

桃園市長鄭文燦今天出席桃園市伴手禮協會第2屆會員大會，主持向記食品新廠開幕及參觀產線，稱許向記醬料好味道，鄭文燦表示，向記食品傳承家族醬料創業成功的典範，在市府結合商圈、市集推動伴手禮活動，產生許多金牌好禮，他自己也都送金牌好禮當伴手禮，做為桃園金牌好禮的推手。

向記食品自龍岡地區發跡，傳承向氏家族的醬料佐料及作法，在董事長向勇創新發展下，10年來向記食品醬料產品獲得4屆桃園金牌好禮表揚，並在蘆竹區設置專業食品加工廠，擴大經營規模，以「封藏台灣的風土與人情味」為特色，向勇表示，創業一路走來相當不易，感謝市府支持在地企業。