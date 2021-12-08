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桃市府青諮會委員報名中 廣邀39位關注政策議題青年

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
青年諮詢會自2016年成立，任期為2年1聘，而即將在明年3月28日卸任的第3屆青諮委員，在任期中結合市政參訪定期召開會議。圖／桃市府青年事務局提供
青年諮詢會自2016年成立，任期為2年1聘，而即將在明年3月28日卸任的第3屆青諮委員，在任期中結合市政參訪定期召開會議。圖／桃市府青年事務局提供

第4屆桃市府青年諮詢會即日起至21日，廣邀39位16至40歲，設籍、就學或就業於桃園，關注政策發展或在地議題的青年朋友報名參加徵選，期待集聚不同年齡層、學經歷背景的青年們，發揮自身跨領域的專業及經驗，代表青年傳達青世代的心聲，搭建市府與青年溝通的橋樑，打造桃園成為安居樂業的城市。

青年諮詢會自2016年成立，任期為2年1聘，而即將在明年3月28日卸任的第3屆青諮委員，在任期中結合市政參訪定期召開會議，跨足濕地復育、新住民文化、長期照顧，以及貼近青年的社會住宅等多項議題，走入第一線實地了解市政脈動，即使受到疫情影響仍透過線上會議方式進行，充分與市府各局處交換青世代對在地發展的想法。

例如現為點點塑環保科技股份有限公司執行長26歲的洪以柔，在了解市府海岸管理工程處的許厝港濕地復育計畫後，與海管處合作致力於包括塑膠微粒檢測及廢棄物蒐集等海岸環境保護課題，以實際行動守護桃園。

為響應聯合國訂定812國際青年日，第3屆青諮委員也於任內以「翻轉教育」為題，成立桃園在地及國際倡議2個任務小組分頭籌備，深入研析青年在現今社會及世界脈動下關注的議題內涵，與桃市府共同舉辦「2020桃園國際青年論壇」，與120位來自全國各地的青年共同思辯及產出行動方案，展現青世代的觀點。

桃市府青年局指出，青諮會設置的核心意義，為鼓勵青年參與公共事務並關心社會議題，展開行動為社會貢獻一己之力，不僅是倡議公共議題，甚至可以擔任志工及社會服務，一起投入桃園市政發展。

第4屆桃市府青諮會徵選開放報名中，詳情請上桃市府青年局官網 https://reurl.cc/73vNDl及臉書粉專查詢https://www.facebook.com/youth.tycg.gov.tw。

第4屆桃市府青年諮詢會即日起至21日，廣邀39位16至40歲，設籍、就學或就業於桃園，關注政策發展或在地議題的青年朋友報名參加徵選。圖／桃市府青年事務局提供
第4屆桃市府青年諮詢會即日起至21日，廣邀39位16至40歲，設籍、就學或就業於桃園，關注政策發展或在地議題的青年朋友報名參加徵選。圖／桃市府青年事務局提供

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