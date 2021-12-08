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桃市「開瓶計畫」多處卡關 議員不滿協議價購太低

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市龍潭區聖亭路300巷進行拓寬工程時，因道路拓寬範圍涉及私人土地及民房，經地方議員多次溝通協調，並由市府支付補償費後，地主才同意拆遷。圖／養工處提供
桃園市龍潭區聖亭路300巷進行拓寬工程時，因道路拓寬範圍涉及私人土地及民房，經地方議員多次溝通協調，並由市府支付補償費後，地主才同意拆遷。圖／養工處提供

桃園市早期部分社區都市計畫不完善，形成許多蜿蜒狹窄巷弄，市府從2016年推動「開瓶計畫」打通瓶頸道路，累計至今約800件提案，執行率約3成，但議員質疑市府協議價購價格過低，導致許多地主不願賣地，讓案件卡關，要求市府提高收購價格。養護工程處表示，市府以公告現值的1.2倍與地主協議價購，地主若不願意，會加強溝通並優先選擇包含公有地的路段，阻力較小。

市府推動「開瓶計畫」5年，累計已開通131條道路、總長約3萬4342公尺，目前有41案正在辦理土地取得及規畫施工作業。工務局明年編列2億元預算打通瓶頸道路，但議員舒翠玲認為協議價購價格只有公告現值的1.2倍，「哪個地主會同意？」連民眾向市府購買畸零地都要花上公告現值的1.7倍，市府購買土地的價格反而較少，導致許多案件破局。議員黃景熙也認為，除了協議價購，最重要的是利用容積移轉換道路土地。

市府養護工程處分隊長黃昱穎指出，開瓶計畫多數由在地里長或議員提出，由公所提交基本資料，列出地主意願、影響範圍等，再開會評估成效和作法，針對當地民眾有迫切需求的道路打通。

「推動困難之處在於土地取得不易」，黃昱穎坦言，市府預算有限，以公告現值的1.2倍與地主協議價購，常有地主認為價格不理想不願意售地，也有地主希望市府把非道路開闢範圍的土地一併收購，造成雙方無法達成共識。

黃昱穎指出，若道路拓寬範圍涉及民房拆遷，導致住戶不願意賣地，市府會在符合道路設計標準下優先調整拓寬線型，以盡量避免拆遷民房為原則，如果調整線型後仍需要拆遷房屋，市府會尊重民眾意願，再依規定支付補償費用。

養工處表示，以通往龍潭科學園區的捷徑「聖亭路300巷」為例，因道路拓寬範圍涉及私人土地及民房，經地方議員多次溝通協調，並由市府支付補償費後，地主才同意拆遷，後續道路從最窄約3公尺拓寬至6公尺，成功改善路況。

桃園市府推動「開瓶計畫」5年，累計已開通131條道路。圖為桃園市楊梅區高上路一段與幼獅路二段524巷口經過開瓶計畫後，改善路況。圖／養工處提供
桃園市府推動「開瓶計畫」5年，累計已開通131條道路。圖為桃園市楊梅區高上路一段與幼獅路二段524巷口經過開瓶計畫後，改善路況。圖／養工處提供

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