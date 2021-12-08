上班5小時休息10分鐘是「福利」？ 公司出招防員工打混

網路上傳出1張桃園市某工廠對生產部門員工的公告，大意寫著部分員工不按公司規定的時間上廁所、喝水，如果還是不改善，要取消休息10分鐘的「福利」。公司也在這份公告裡明白表示，往廁所的走道將裝監視器，原因是有的員工上廁所過於頻繁。公告在網路上傳開以後，譁然、揶揄諷刺的討論紛紛出籠，有的網友覺得員工像在監獄裡生活。

這家公司總機和保全警衛表示，沒有辦法代公司說明，今天也沒有接到受訪的指示，因為是不同的工作部門，不清楚公告一事。

市政府勞動局表示，勞基法第35條規範很清楚，勞工繼續工作4小時，至少應有30分鐘的休息，但實行輪班制或其工作有連續性或緊急性者，雇主得在工作時間內，另行調配其休息時間。雇主如果認為應當裝監視器，仍然還是要尊重勞工隱私和權益。

貼公告的這是一家生產PCB自動化機械設備的工廠，公司在12月2日以總經理職銜公告，說明公司上午10點及下午3點接有10分鐘的休息時間，原意為讓員工能夠喝水、如廁及活動身體，但發現部分員工常態性於休息時間做個人私事，休息時間結束後才去喝水及如廁，此舉影響到公司正常工作運作，如持續未能改善，公司將取消上午及下午10分鐘休息的福利。

公告也說廁所前走道將增設攝像頭，因發現部分同仁如廁時間及次數過於頻繁，故增設攝像頭做監控使用，望同仁不要濫用如廁時間做不該於上班時間之情事。

有的網友覺得公司管員工有沒有一直在位子上，讓人不可思議，難得到一直坐在位子產值就會增加，思想還停留在中古世紀。也有網友說自己任職的公司只要順利運作，不會有人管離開位子做什麼事，這個公告不是公司管太多，就是有員工太混。

有的網友覺得裝監視器計算進出廁所的次數，像抓出薪水小偷太扯，還有5小時只休息10分鐘「違法了吧」，也有網友幫公司緩頰，說要是每個人輪流上廁所，那產線還要不要做？，產線還可以這樣管，但是坐辦公室的不行。