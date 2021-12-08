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影／新竹市汀埔圳染黑 美式大賣場違規排汙水底泥惹禍

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市汀埔圳是新竹市重要灌溉溝渠，原本乾淨清澈，未料半個月來水色時常呈現「三色水」，有黃有黑，令人作惡。記者張裕珍／翻攝
新竹市汀埔圳是新竹市重要灌溉溝渠，原本乾淨清澈，未料半個月來水色時常呈現「三色水」，有黃有黑，令人作惡。記者張裕珍／翻攝

新竹市汀埔圳是新竹市重要灌溉溝渠，原本乾淨清澈，未料半個月來水色時常呈現「三色水」，有黃有黑，令人作惡。市議員曾資程接獲陳情通報環保局查緝，陸續發現是新竹縣砂石場及知名美式大賣場將未處理的廢汙水偷排進側溝箱涵、再流進汀埔圳，環保局強調將依法開罰。

曾資程說，前天有農民通報，菜園旁的汀埔圳出現黑色水色，他到場查看並通報環保局，循上游檢視，發現除了黑色的墨漬水、還有黃色的泥巴水，一度懷疑是正在施工的下水道工程，經過仔細追查，發現泥巴水是來自新竹縣一處砂石場未經處理亂排放的廢汙水，會同新竹縣環保局處理中。

不過昨天下午2點又發現汀埔圳出現黑色水色，環保局循線追查是在地美式大賣場的廢汙水系統的底泥偷排進側溝，再流入灌溉溝渠。曾資程表示，當地里長也說這幾年時常出現黑水，都找不到源頭，原本以為是有外地業者摸黑來倒，沒想到真相大白，是在地賣場惹禍。

曾資程強調，汀埔圳是新竹市重要的灌溉河川，貫穿新竹市區到香山地區，不少農民藉此灌溉，怎麼能承受業者惡意排放廢水，他認為大賣場都會有汙水處理設施，也要找合格廠商來處理，是否便宜行事，環保局要徹查、重罰，還給民眾乾淨家園。

新竹市環保局指出，新竹縣砂石場與美式大賣場都有查獲異常排放廢水事實，美式大賣場的部分為賣場的汙水底泥先排放到側溝並到灌溉溝渠，已經採樣水和汙泥送驗，後續會依違反水污染防治法規定第七條裁罰。

環保局強調，賣場有專責人員在處理廢汙水，違法排放是事實，依照法規可罰6萬到2千萬元，將依其排放汙染物的成分、濃度等決定裁處金額。

環保局呼籲，業者應遵循相關環保法令規定，切勿心存僥倖，以身試法，否則將面臨高額罰鍰、停工停業，甚至涉及刑責等處分。民眾檢舉可洽公害陳情專線：0800-066666。

新竹市汀埔圳是新竹市重要灌溉溝渠，原本乾淨清澈，未料半個月來水色時常呈現「三色水」，有黃有黑，令人作惡。記者張裕珍／翻攝
新竹市汀埔圳是新竹市重要灌溉溝渠，原本乾淨清澈，未料半個月來水色時常呈現「三色水」，有黃有黑，令人作惡。記者張裕珍／翻攝
新竹市汀埔圳是新竹市重要灌溉溝渠，原本乾淨清澈，未料半個月來水色時常呈現「三色水」，有黃有黑，令人作惡。記者張裕珍／翻攝
新竹市汀埔圳是新竹市重要灌溉溝渠，原本乾淨清澈，未料半個月來水色時常呈現「三色水」，有黃有黑，令人作惡。記者張裕珍／翻攝
新竹市汀埔圳是新竹市重要灌溉溝渠，原本乾淨清澈，未料半個月來水色時常呈現「三色水」，有黃有黑，令人作惡。記者張裕珍／翻攝
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