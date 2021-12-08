桃園一間公司抓員工頻繁如廁 勞動局：若事證明確要查

桃園市一家公司傳出將裝監視器觀察勞工上廁所頻率，貼出公告要求「改善」，否則將扣除休息時間，引發輿論熱議；市府勞動局指出，勞基法保障員工休息時間，期間亦可自行運用，而如廁、喝水等生理需求則是隨時都可解決，若經檢舉提出違法事證，將介入調查，若違法可處最高100萬元罰鍰，也呼籲雇主裝設監視器應尊重員工隱私。

日前有網友在論壇PO文爆料，桃園市平鎮區一家機械公司2日貼出公告稱，「公司於上午10點及下午3點皆有10分鐘休息時間，原意為讓員工喝水、如廁及活動身體」，但「發現部分員工常態性於休息時間做個人私事，休息時間結束後才去喝水如廁，稱此舉「影響公司運作」，若不能改善將取消兩段休息時間。

公告還說，因發現部分員工如廁頻繁，廁所前將增設攝像鏡頭，要求「同仁不要濫用如廁時間」。

勞動局勞動條件科指出，依照勞動基準法規定，勞工每工作4小時應休息30分鐘，休息時間由勞工自由安排運用，不應受雇主支配；依網路流傳的公告內容，尚不能認定該公司未讓員工獲得充足休息時間，若接獲檢舉、取得違法事證，將介入調查，若違法可處2萬至100萬元罰鍰。

勞動條件科表示，如廁、飲水等為基本生理需求，原則上不論是否為休息時間，勞工都可隨時進行；另公告提到在廁所前走道增設攝影機，勞動局也呼籲雇主應尊重勞工隱私權，避免違反相關法令。