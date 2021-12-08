快訊

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園一間公司抓員工頻繁如廁 勞動局：若事證明確要查

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市平鎮區一家機械公司裝監視器監控員工如廁頻率，還聲稱要扣除休息時間，引發熱議。圖／翻攝自PTT
桃園市平鎮區一家機械公司裝監視器監控員工如廁頻率，還聲稱要扣除休息時間，引發熱議。圖／翻攝自PTT

桃園市一家公司傳出將裝監視器觀察勞工上廁所頻率，貼出公告要求「改善」，否則將扣除休息時間，引發輿論熱議；市府勞動局指出，勞基法保障員工休息時間，期間亦可自行運用，而如廁、喝水等生理需求則是隨時都可解決，若經檢舉提出違法事證，將介入調查，若違法可處最高100萬元罰鍰，也呼籲雇主裝設監視器應尊重員工隱私。

日前有網友在論壇PO文爆料，桃園市平鎮區一家機械公司2日貼出公告稱，「公司於上午10點及下午3點皆有10分鐘休息時間，原意為讓員工喝水、如廁及活動身體」，但「發現部分員工常態性於休息時間做個人私事，休息時間結束後才去喝水如廁，稱此舉「影響公司運作」，若不能改善將取消兩段休息時間。

公告還說，因發現部分員工如廁頻繁，廁所前將增設攝像鏡頭，要求「同仁不要濫用如廁時間」。

勞動局勞動條件科指出，依照勞動基準法規定，勞工每工作4小時應休息30分鐘，休息時間由勞工自由安排運用，不應受雇主支配；依網路流傳的公告內容，尚不能認定該公司未讓員工獲得充足休息時間，若接獲檢舉、取得違法事證，將介入調查，若違法可處2萬至100萬元罰鍰。

勞動條件科表示，如廁、飲水等為基本生理需求，原則上不論是否為休息時間，勞工都可隨時進行；另公告提到在廁所前走道增設攝影機，勞動局也呼籲雇主應尊重勞工隱私權，避免違反相關法令。

桃園 監視器

延伸閱讀

溫泉協會中壢辦論壇 共同推廣羅浮溫泉及美食

桃園莫德納隨到隨打送白米 鄭文燦：下輪送禮券

正妹運動認遭騷擾！台南新化體育公園增14支監視器完工

娃娃機夾三送一 桃園情侶檔順手牽羊還狡辯業者氣炸

相關新聞

影／新竹市汀埔圳染黑 美式大賣場違規排汙水底泥惹禍

新竹市汀埔圳是新竹市重要灌溉溝渠，原本乾淨清澈，未料半個月來水色時常呈現「三色水」，有黃有黑，令人作惡。市議員曾資程接獲...

桃園一間公司抓員工頻繁如廁 勞動局：若事證明確要查

桃園市一家公司傳出將裝監視器觀察勞工上廁所頻率，貼出公告要求「改善」，否則將扣除休息時間，引發輿論熱議；市府勞動局指出，...

上班5小時休息10分鐘是「福利」？ 公司出招防員工打混

網路上傳出1張桃園市某工廠對生產部門員工的公告，大意寫著部分員工不按公司規定的時間上廁所、喝水，如果還是不改善，要取消休...

天外飛來一隻鴨直撲撞碎擋風玻璃 車主求償無門

一輛廂型車今年10月12日下午行駛在苗栗市復興路2段，天外飛來一隻鴨子直擊擋風玻璃的左下方，擋風玻璃破裂，鴨子受傷躺在車...

清大為孫立人將軍塑像 國防學士班教育中心今揭牌

國軍名將孫立人將軍1923年畢業於清華大學，今天是孫立人121歲冥誕，清大為緬懷這位傑出校友，恭塑其銅像，並安置於清大名...

桃園龍潭學校周邊友善人行道能改善違停？ 地方議論

桃園市龍潭區議員劉熒隆在臉書分享為地方11所國小，爭取在學校周邊劃設以人為本的步道空間的用意與進度，雖然獲得不錯的回響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。