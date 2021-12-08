溫泉協會中壢辦論壇 共同推廣羅浮溫泉及美食

冬天泡溫泉是許多民眾出遊的首選，但許多人不知道全台共有19大溫泉區供民眾選擇，競爭也都相當激烈，2021台灣溫泉養生與美食論壇暨台灣溫泉美食開發創意活動，每年都在全台各溫泉區輪流舉辦，今年則選在桃園中壢區南方莊園度假酒店，加上復興區羅浮溫泉今年10月啟用，為溫泉協會的新生，要一同推廣溫泉及在地美食的連結。

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，至今已舉辦6屆，每到一個溫泉區都希望將當地的農特產品入菜，讓消費者至不同的溫泉景點都有不同的當地農特產品美食可享用，雖然桃園溫泉剛起步，所以此次在桃園舉辦就是要把全國各地的溫泉者帶到桃園來帶動桃園溫泉業。

桃園市長鄭文燦指出，溫泉產業是非常具有魅力的觀光旅遊產業，疫情期間是許多人國旅的首選，而桃園在開發的小烏來羅浮屋泉目前已建好泡腳池及大眾池，頗受歡迎，目前正在進行溫泉推動計畫，首先完成小烏來及義盛下水道及溫泉水的回收系統，讓原鄉溫泉產業跟環保標準能共存。

南方莊園度假酒店主廚李承烜說，桃園除了是客家庄，在新屋也出產鵝肉，龍潭的筊白筍美人腿也相當出色，因此此次除了有傳統客家控肉搭配著溫泉蛋及窩窩頭的阿婆燒肉溫泉蛋；更將鵝肉做鹽水處理，使肉質滑順軟嫩並配上上濃郁的特調醬料；而鮮美多汁的筊白筍搭配鹹蛋黃所炒的金沙美人腿鹹香夠味又不膩口；最後再來上1碗溫泉養生蔬菜鍋，清甜的湯頭相當暖胃。