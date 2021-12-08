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天外飛來一隻鴨直撲撞碎擋風玻璃 車主求償無門

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
一輛廂型車10月12日在苗栗市復興路2段，天外飛來一隻鴨子直擊擋風玻璃的左下方，擋風玻璃破裂，鴨子受傷躺在車頭底下。記者范榮達／翻攝
一輛廂型車10月12日在苗栗市復興路2段，天外飛來一隻鴨子直擊擋風玻璃的左下方，擋風玻璃破裂，鴨子受傷躺在車頭底下。記者范榮達／翻攝

一輛廂型車今年10月12日下午行駛在苗栗市復興路2段，天外飛來一隻鴨子直擊擋風玻璃的左下方，擋風玻璃破裂，鴨子受傷躺在車頭底下，警方據報趕往處理，查看行車紀錄器發現確有其事，鴨子經送苗栗縣動物保護防疫所救治，11月3日康復安置在高鐵苗栗站客家圓樓水池，過程讓人嘖嘖稱奇。

警方調查，吳姓男子10月12日下午2點半左右，開車途經苗栗市復興路2段，突然從左上方的天空飛來1隻白色鴨子，有如神風特攻隊，直直撞上擋風玻璃的左下方，玻璃馬上碎裂一片，鴨子受傷躺在車底下，吳男停車趕緊報案，警方在附近查訪，遍尋不到飼主，吳男只好自認倒楣。

警方隨後將鴨子送動防所，發現鴨子已經恢復意識，而且能吃、能走，只是腳部有擦傷，懷疑鴨子應該是突然撞上擋風玻璃，受到撞擊及驚嚇，暫時昏倒在廂型車頭底下，傷勢並無大礙，照到11月3日康復，暫時安置在客家圓樓，等候飼主認領。

警方說，鴨子如果有飼主，將追查毀損等責任，也呼籲民眾若有飼養家貓、家狗或家禽等動物，應該加以監控、管制，避免亂竄造成危險。

一輛廂型車10月12日在苗栗市復興路2段，天外飛來一隻鴨子直擊擋風玻璃的左下方，擋風玻璃破裂，鴨子受傷躺在車頭底下。記者范榮達／翻攝
一輛廂型車10月12日在苗栗市復興路2段，天外飛來一隻鴨子直擊擋風玻璃的左下方，擋風玻璃破裂，鴨子受傷躺在車頭底下。記者范榮達／翻攝
一輛廂型車10月12日在苗栗市復興路2段，天外飛來一隻鴨子直擊擋風玻璃的左下方，擋風玻璃破裂，鴨子受傷躺在車頭底下。記者范榮達／翻攝
一輛廂型車10月12日在苗栗市復興路2段，天外飛來一隻鴨子直擊擋風玻璃的左下方，擋風玻璃破裂，鴨子受傷躺在車頭底下。記者范榮達／翻攝
一輛廂型車10月12日在苗栗市復興路2段，天外飛來一隻鴨子直擊擋風玻璃的左下方，擋風玻璃破裂，鴨子受傷躺在車頭底下。記者范榮達／翻攝
一輛廂型車10月12日在苗栗市復興路2段，天外飛來一隻鴨子直擊擋風玻璃的左下方，擋風玻璃破裂，鴨子受傷躺在車頭底下。記者范榮達／翻攝

擋風玻璃 客家圓樓 高鐵

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