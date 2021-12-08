清大為孫立人將軍塑像 國防學士班教育中心今揭牌

國軍名將孫立人將軍1923年畢業於清華大學，今天是孫立人121歲冥誕，清大為緬懷這位傑出校友，恭塑其銅像，並安置於清大名人堂，銅像揭幕典禮邀請多名國軍將領，他們也共同為清大國防學士班教育中心揭牌；校長賀陳弘說，孫立人的功績應該被更多人銘記，期許清大學子、尤其是將星班學生以孫立人為永遠的精神標竿。

今天的孫立人將軍銅像揭幕典禮將星雲集，包括代表國防部出席的陸軍司令徐衍璞上將，陸軍備役上將鄭德美、張冠群、海軍備役上將蒲澤春、空軍備役中將張延廷、陸軍備役少將于易塵。

賀陳弘說，孫立人1923年自清大畢業，清大第一屆將星計畫的國防學士班學生也將在2023年畢業。期許清大能在孫立人校友畢業百年後，再出名將。

清大指出，為培養新世代軍事領導人才，清大與國防部108學年度首創「將星計畫」，辦理國防學士班單招，吸引許多建中、雄中、北一女等頂尖高中畢業生報考。培育方式是大一不分系，大二再依興趣分流到電機、資工、商管、材料、生科、人文等系，國防部除全額補助4年學雜費，還提供每月1萬2000元的生活費及每學期5000元的書籍費。畢業後以少尉任官，最少需服役5年。

為提供將星班學生更好的養成教育，國防部與清大合作設立國防學士班教育中心，並在今天揭牌。教育中心的設立可免去學生周末前往桃園受訓的舟車勞頓，體能訓練及軍事課程都能在校內完成。

清大將星計畫總導師鍾堅指出，教育中心安排了頂尖師資陣容，請來國防部前軍備副部長鄭德美、總統府戰略顧問蒲澤春、及具豐富飛行經驗的空軍官校前校長張延廷為將星生授課。教育中心也開設全英語授課課程，提升將星生外語能力，為未來到國外頂尖軍校交流做準備。

清大第一屆將星生陳致詠目前就讀資工系，未來將投身資通電軍。他說，以前周六早上5點就得起床，和同學搭計程車到桃園接受訓練，一直到晚上7點才能回到宿舍，「回到宿舍通常都累倒了，沒力氣再讀書。」如今在校內就能完成體能訓練及學分班課程，也更能兼顧資工系的學業。