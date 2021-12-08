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桃園龍潭學校周邊友善人行道能改善違停？ 地方議論

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍潭國小鍾肇政文學生活園區旁的人行道改善以後，是不是能真的尊重行人走路的空間，在地方引起議論。圖／劉熒隆提供
龍潭國小鍾肇政文學生活園區旁的人行道改善以後，是不是能真的尊重行人走路的空間，在地方引起議論。圖／劉熒隆提供

桃園市龍潭區議員劉熒隆在臉書分享為地方11所國小，爭取在學校周邊劃設以人為本的步道空間的用意與進度，雖然獲得不錯的回響，但也有網友酸說根本沒有辦法防止違規停車，有做跟沒做一樣，在地方引來議論。

大家最關注、熱議的就是龍潭國小旁邊龍南路的人行道，因為人行道就貼著鍾肇政文學生活園區，可以串聯龍潭大池、百年大廟龍元宮、傳統市場、國高中、國小和熱鬧的商街其他道路，學生、觀光客、在地人潮多。支持的民眾認為值得鼓勵，雖然沒有像國外有實體高低差或緣石阻隔，但凡事起頭難，這在台灣確實已經不容易了。

支持的留言也建議加「棒棒糖」就一根一根直立的護欄。看法較持平的人認為零防護、零隔絕的油漆人行道並不會遭到臨停、違停民眾的罵聲，罵聲是來自於那些被當地警察認真執勤因而受到懲罰的民眾。但是問題來了，從現在開始，是零防護、零隔絕的油漆人行道還是當地警察，究竟哪一邊會受到使用者的信賴？

不看好的民眾覺得「畫條綠色的線，就自以為保護行人」、「半吊子的人行道是能保護到什麼？還是用的材料不一樣...綠漆有力場？」

也有人提醒，或許在實際運用上還有很大的提升與進步空間，但在這之前，這裡充滿違停，要走到今天能畫設綠色人行道，議員與團隊也花了不少時間與力氣在處理，大家多給點更實質的改善建議。

劉熒隆表示，過去到日本旅遊考察的時候，看見日本的學校周邊一樣畫類似的人行道，因此希望能為龍潭鄉親服務，導入這樣以人為本的步道空間。龍潭是一個有歷史文化蘊底的城市，讓不管本地人或觀光客走在龍潭市區，有被尊重的感覺，他感謝很多理性的建議，會盡力去改善。

步道空間改善前經常可以看見違規停車。圖／劉熒隆提供
步道空間改善前經常可以看見違規停車。圖／劉熒隆提供

人行道 警察 違停

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