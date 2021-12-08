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《新竹市跳級生》州圖11日起開展 市集、講座接力登場
新竹市政府與新竹市長林智堅推出首部市政專書《新竹市跳級生》，11日起至26日在新竹州圖書館策展「新竹市跳級生 建築寫成詩」開跑，將展示熱門景點波光市集、東門城、國際展演中心等7座模型，還有生活書展、文創市集、講座接力登場，並邀來市長林智堅、國家文藝獎獲獎建築師黃聲遠、《茶金歲月》後代廖惠慶分享新竹故事。
竹市府指出，「新竹市跳級生 建築寫成詩」展覽以「閱讀城市」概念出發，講述建築並探討建築與生活關係，現場擺設波光市集、關埔國小等7座模型，還請到在地文化工作團體「或者」操刀生活書展，陳列包含園藝、咖啡、茶藝、生活風格等500本書。
「新竹市跳級生 建築寫成詩」展覽為每周二至周日早上11點至晚上6點開展，11日、19日、25日一連3個周末還將推出市集、新書發表會與講座，市集將在州圖庭院舉行，找來新竹在地文創攤位，包含日曜甜塔製造所、waga哇尬爸爸木工等共計20多攤。
3場新書發表會與講座則串起「城市治理、城市美學、古蹟再生」的施政觀點，林智堅11日登場，講述竹市從末段班翻轉成「最有競爭力城市」的城市治理故事，接著建築師黃聲遠19日帶領大家來趟城市美學巡禮，最後則是作者廖惠慶帶大家回到北埔的茶金歲月，探訪洋樓裡故事。
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