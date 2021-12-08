快訊

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台1線新豐人行道美化明年初啟動 把路權還給行人

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
台一線明新科大至新豐火車站間路段，部分人行道破損，或遭車輛違停、攤架長期占用，行人被迫只能行走在車道上。圖／新竹縣政府提供
台一線明新科大至新豐火車站間路段，部分人行道破損，或遭車輛違停、攤架長期占用，行人被迫只能行走在車道上。圖／新竹縣政府提供

新竹縣新豐鄉台一線明新科大至新豐火車站間路段，兩側道路人行道長期遭住戶與店家占用，行人被迫走在機車道上，嚴重影響行人安全，縣府交旅處今日指出，近日邀集相關單位會勘，經分工會議完成初步權責分工及施行時程，預計明年初會啟動人行道美化改善計畫，把路權還給行人。

縣府交旅處指出，台一線明新科大至新豐火車站間路段，部分人行道破損，或遭車輛違停、攤架長期占用，多數行人被迫只能行走在車道上，該區域為搭火車通勤的學生必經路線，且台一線車流量大，遇上下班時間常有的車輛臨停，民眾走在這個路段險象環生。

交旅處表示，經地方民意代表、交通旅遊處、工務處、新豐鄉公所、警察局及交通部公路總局新竹工務段等單位於11月4日現場會勘後，並於11月19日於縣府召開分工會議且經報道安會報，基於維護行人用路權及改善交通安全立場，縣府協調各單位規畫改善計畫。

人行道美化改善計畫初步分為4個階段，包含宣導、鑑界、查報和整修，由公路總局新竹工務段、新豐鄉公所及縣府等單位執行；近期將由新豐鄉公所研議召開說明會，屆時請兩側店家配合，讓台一線新豐路段能提供行人安全通行的空間，進而促進商圈更優質的道路環境。

人行道 新竹 火車站

延伸閱讀

行穿線怎麼不見了？ 不合理標線苗警會勘建議改善

「秋鬥」遊行路權都准了 警：民團也已申請集會許可

禁菸區只管到高中以下 北市495所私幼師生恐吸二手菸

新北金美國小通學環境改善 學童長者通行更安全

相關新聞

影／新竹市汀埔圳染黑 美式大賣場違規排汙水底泥惹禍

新竹市汀埔圳是新竹市重要灌溉溝渠，原本乾淨清澈，未料半個月來水色時常呈現「三色水」，有黃有黑，令人作惡。市議員曾資程接獲...

桃園一間公司抓員工頻繁如廁 勞動局：若事證明確要查

桃園市一家公司傳出將裝監視器觀察勞工上廁所頻率，貼出公告要求「改善」，否則將扣除休息時間，引發輿論熱議；市府勞動局指出，...

上班5小時休息10分鐘是「福利」？ 公司出招防員工打混

網路上傳出1張桃園市某工廠對生產部門員工的公告，大意寫著部分員工不按公司規定的時間上廁所、喝水，如果還是不改善，要取消休...

天外飛來一隻鴨直撲撞碎擋風玻璃 車主求償無門

一輛廂型車今年10月12日下午行駛在苗栗市復興路2段，天外飛來一隻鴨子直擊擋風玻璃的左下方，擋風玻璃破裂，鴨子受傷躺在車...

清大為孫立人將軍塑像 國防學士班教育中心今揭牌

國軍名將孫立人將軍1923年畢業於清華大學，今天是孫立人121歲冥誕，清大為緬懷這位傑出校友，恭塑其銅像，並安置於清大名...

桃園龍潭學校周邊友善人行道能改善違停？ 地方議論

桃園市龍潭區議員劉熒隆在臉書分享為地方11所國小，爭取在學校周邊劃設以人為本的步道空間的用意與進度，雖然獲得不錯的回響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。