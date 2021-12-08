台1線新豐人行道美化明年初啟動 把路權還給行人

新竹縣新豐鄉台一線明新科大至新豐火車站間路段，兩側道路人行道長期遭住戶與店家占用，行人被迫走在機車道上，嚴重影響行人安全，縣府交旅處今日指出，近日邀集相關單位會勘，經分工會議完成初步權責分工及施行時程，預計明年初會啟動人行道美化改善計畫，把路權還給行人。

縣府交旅處指出，台一線明新科大至新豐火車站間路段，部分人行道破損，或遭車輛違停、攤架長期占用，多數行人被迫只能行走在車道上，該區域為搭火車通勤的學生必經路線，且台一線車流量大，遇上下班時間常有的車輛臨停，民眾走在這個路段險象環生。

交旅處表示，經地方民意代表、交通旅遊處、工務處、新豐鄉公所、警察局及交通部公路總局新竹工務段等單位於11月4日現場會勘後，並於11月19日於縣府召開分工會議且經報道安會報，基於維護行人用路權及改善交通安全立場，縣府協調各單位規畫改善計畫。

人行道美化改善計畫初步分為4個階段，包含宣導、鑑界、查報和整修，由公路總局新竹工務段、新豐鄉公所及縣府等單位執行；近期將由新豐鄉公所研議召開說明會，屆時請兩側店家配合，讓台一線新豐路段能提供行人安全通行的空間，進而促進商圈更優質的道路環境。