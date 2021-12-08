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莫德納隨到隨打 鄭文燦宣布：送完白米再送200元禮券

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園設莫德納接種站，目前只要施打就送1公斤白米。桃園市長鄭文燦今天在市政會議宣布，5000包白米送完後將改送200元禮券。記者朱冠諭／攝影
桃園設莫德納接種站，目前只要施打就送1公斤白米。桃園市長鄭文燦今天在市政會議宣布，5000包白米送完後將改送200元禮券。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府為提升莫德納疫苗施打率，6日起規畫61場次在桃園火車站等地提供隨到隨打送白米活動，由於成效良好，桃園市長鄭文燦今天在市政會議宣布，5000包白米送完後將改送200元禮券，但不包含其他疫苗預約施打。

市府規畫61場次免預約接種站，包含桃園火車站後站1樓、華泰名品城、桃園及中壢國民運動中心以及部分全聯門市。衛生局表示，只要是18歲以上尚未接種過新冠疫苗者，或接種第1劑莫德納疫苗已滿4週、接種第1劑AZ疫苗已滿8週者，皆可接種，另已完整接種新冠疫苗且間隔滿5個月民眾，再追加1劑莫德納，保護力會更好。

鄭文燦說，目前台灣疫苗已經過量，由於民眾選擇多，莫德納副作用較強，使得第二劑接種率明顯降低，中央政府為鼓勵大家施打疫苗，特別提供百元禮券的獎勵措施，初步規畫到21日截止，市府目前決定再加碼100元，當中央不再補助時，市府則會自己提供200元禮券，直到專案結束。

市府日前贈送施打民眾一包白米，鄭文燦說，其實這些白米價值不菲，只是白米太重，讓工作人員疲於奔命，才規畫贈送禮券，未來會以台銀共同契約平台採購。

莫德納疫苗 桃園 禮券

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