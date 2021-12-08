竹縣童趣耶誕夜 東興圳光藝節點燈到過年

新竹縣政府「童趣耶誕夜．東興圳光藝節」活動，將於12月24日起於竹北東興圳登場，除了有知名歌手及劇團表演，縣府也邀請國際大師以7組裝置藝術作品，串連東興圳景觀公園，打造全長約1.1公里光藝展區，縣長楊文科表示，為增添過節氣氛，冰雪耶誕市集將安排不定時降下人工雪花，讓民眾不用出國也能看見雪花紛飛的美景。

歡慶耶誕節，新竹縣政府8日宣布將於24日起於竹北東興圳舉辦「童趣耶誕夜」活動，交旅處指出，12月24日至12月26日一連3天都有精彩演出，包含歌手、林芯儀將在平安夜溫暖獻聲，小朋友最愛的香蕉人、蘋果劇團也將於25日耶誕節當天與小朋友們見面，告五人、胖怕團、守夜人等樂團則將26日壓軸登場。

交旅處表示，這次童趣耶誕夜活動特別在東興圳打造「湖岸小圳舞台」，沿著湖岸搭設通透式無背板舞台，民眾一邊看表演時還能一邊欣賞水圳風貌和滿滿綠意，另外縣府也將充滿浪漫氛圍的「冰雪耶誕市集」搬到會場，並利用安全無毒造雪機，在冰雪聖誕市集裡不定期的撒下美麗的雪花，打造北歐風簡約唯美的耶誕市集。

交旅處說明，冰雪耶誕市集將集結新竹縣及各地創意市集，近百個攤位，包含在地小農、創意手作、輕食小點等，慢步品味竹縣在地好風味。

首屆東興圳光藝節也將自12月24日展出自明年2月7日，文化局長李安妤表示，縣府邀請獲得多項國際大獎的燈光藝術家劉治良、國際花藝設計師賀恬及重量級音樂人林強攜手合作，輕柔電子音樂結合獨特的光影展演、細膩的編織花藝及特別量身打造的主題樂曲，精采呈現與水圳紋理自然融合，日夜皆美的7組裝置藝術作品。

李安妤說，7組裝置藝術作品包含高達7公尺、如蝶翩翩風起重生的主燈「蝶舞」、虛實交錯的編織光藝「永恆」、蘊含蒲公英幸福花語的「祝福」、浮於水面如鏡如畫的「荷田」、最佳打卡點光之花園「沐光閣」、橫跨水域的情人橋「光遇」及萬支蘆葦搖曳律動的「銀河」。

交旅處表示，除了精彩活動內容外，搭配12月31日在縣府廣場舉辦的公益慈善跨年晚會汽車摸彩活動，在12月24日至26日活動現場可憑5張今年11、12月紙本或電子發票兌換摸彩券，每日限量5000張，歡迎大家一起用發票做公益，跨年來抽大獎，更多活動詳情請洽新竹縣政府官網。