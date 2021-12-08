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行穿線怎麼不見了？ 不合理標線苗警會勘建議改善
苗栗市北苗市場前中華路枕木紋行人穿越道線，僅畫設到路邊線，苗栗縣警察局發現不合理，且有造成行人困擾，甚或威脅交通安全，主動邀集有關單位人員會勘，建議塗銷路邊線及停車格改善，買菜的陳姓婦人也有感，認為一些設施對行人不夠友善，都應該正視改進。
縣警局統計今年1月至11月，因行人穿越道路發生5件死亡交通事故，警方為維護行人用路安全，主動發掘縣內不合理行人穿越道線，其中，苗栗市北苗市場前行穿線畫設至路邊邊線，且該路邊邊線旁有停車格，以致行穿線未與人行道銜接，易造成行人不知所措發生事故，警方辦理會勘建議改善。
警方建議塗銷路邊邊線及停車格，行穿線增畫至與人行道銜接，保護行人安全，並強調將會持續清查不合理的交通標誌、標線，及道路設計，提報建議有關單位改善。
警方呼籲用路人馬路如虎口，汽、機車駕駛人路口「慢、看、停」，行經路口請減速並禮讓行人；行人「停、看、聽」，通過道路請務必走行穿線，並遵守紅綠燈指示，不搶快安全才有保障。
此外，今年10月交通安全月，縣警局長周煥興領軍，邀請金馬獎影后陳淑芳領銜演出「奶奶的生日」，片中陳淑芳錯誤示範在路口綠燈秒數不足時搶快過馬路差點被車撞，宣導晚上出門，應著鮮豔亮色衣物，等紅燈應距路口3大步，左右察看無來車後舉手通過，行走行人穿越道等要訣，民眾可至臉書苗栗縣警察局粉絲專頁觀賞，教安全過路口。
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