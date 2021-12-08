快訊

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行穿線怎麼不見了？ 不合理標線苗警會勘建議改善

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市北苗市場前中華路枕木紋行人穿越道線，苗栗縣警察局發現不合理，主動邀集會勘建議改善。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗市北苗市場前中華路枕木紋行人穿越道線，苗栗縣警察局發現不合理，主動邀集會勘建議改善。圖／苗栗縣警察局提供

苗栗市北苗市場前中華路枕木紋行人穿越道線，僅畫設到路邊線，苗栗縣警察局發現不合理，且有造成行人困擾，甚或威脅交通安全，主動邀集有關單位人員會勘，建議塗銷路邊線及停車格改善，買菜的陳姓婦人也有感，認為一些設施對行人不夠友善，都應該正視改進。

縣警局統計今年1月至11月，因行人穿越道路發生5件死亡交通事故，警方為維護行人用路安全，主動發掘縣內不合理行人穿越道線，其中，苗栗市北苗市場前行穿線畫設至路邊邊線，且該路邊邊線旁有停車格，以致行穿線未與人行道銜接，易造成行人不知所措發生事故，警方辦理會勘建議改善。

警方建議塗銷路邊邊線及停車格，行穿線增畫至與人行道銜接，保護行人安全，並強調將會持續清查不合理的交通標誌、標線，及道路設計，提報建議有關單位改善。

警方呼籲用路人馬路如虎口，汽、機車駕駛人路口「慢、看、停」，行經路口請減速並禮讓行人；行人「停、看、聽」，通過道路請務必走行穿線，並遵守紅綠燈指示，不搶快安全才有保障。

此外，今年10月交通安全月，縣警局長周煥興領軍，邀請金馬獎影后陳淑芳領銜演出「奶奶的生日」，片中陳淑芳錯誤示範在路口綠燈秒數不足時搶快過馬路差點被車撞，宣導晚上出門，應著鮮豔亮色衣物，等紅燈應距路口3大步，左右察看無來車後舉手通過，行走行人穿越道等要訣，民眾可至臉書苗栗縣警察局粉絲專頁觀賞，教安全過路口。

苗栗市北苗市場前中華路枕木紋行人穿越道線，苗栗縣警察局發現不合理，主動邀集會勘建議改善。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗市北苗市場前中華路枕木紋行人穿越道線，苗栗縣警察局發現不合理，主動邀集會勘建議改善。圖／苗栗縣警察局提供

人行道 警察

延伸閱讀

金馬58／陳淑芳重披去年奪獎戰袍 吐背後秘密「沒錢」

金馬58／白靈金句連發！「生日10月10日跟台灣很有緣」

金馬58／主持資歷僅3分鐘 林柏宏開場帥暈網友

金馬58紅毯／陳淑芳再披影后戰袍 莫子儀讚「再兩匹」

相關新聞

影／新竹市汀埔圳染黑 美式大賣場違規排汙水底泥惹禍

新竹市汀埔圳是新竹市重要灌溉溝渠，原本乾淨清澈，未料半個月來水色時常呈現「三色水」，有黃有黑，令人作惡。市議員曾資程接獲...

桃園一間公司抓員工頻繁如廁 勞動局：若事證明確要查

桃園市一家公司傳出將裝監視器觀察勞工上廁所頻率，貼出公告要求「改善」，否則將扣除休息時間，引發輿論熱議；市府勞動局指出，...

上班5小時休息10分鐘是「福利」？ 公司出招防員工打混

網路上傳出1張桃園市某工廠對生產部門員工的公告，大意寫著部分員工不按公司規定的時間上廁所、喝水，如果還是不改善，要取消休...

天外飛來一隻鴨直撲撞碎擋風玻璃 車主求償無門

一輛廂型車今年10月12日下午行駛在苗栗市復興路2段，天外飛來一隻鴨子直擊擋風玻璃的左下方，擋風玻璃破裂，鴨子受傷躺在車...

清大為孫立人將軍塑像 國防學士班教育中心今揭牌

國軍名將孫立人將軍1923年畢業於清華大學，今天是孫立人121歲冥誕，清大為緬懷這位傑出校友，恭塑其銅像，並安置於清大名...

桃園龍潭學校周邊友善人行道能改善違停？ 地方議論

桃園市龍潭區議員劉熒隆在臉書分享為地方11所國小，爭取在學校周邊劃設以人為本的步道空間的用意與進度，雖然獲得不錯的回響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。