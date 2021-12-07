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桃消防二大義消跌倒躺好隊 獲大量傷患技能競賽亞軍
「在哪裡跌倒，請在那裡躺好，我們將為你做最好的處置」，這是由6位桃市府消防第二大隊新屋、楊梅及中壢3個不同行政區的消防、義消所組成的跌倒躺好隊，他們昨參與110年第一線應變人員大量傷患技能競賽，初試啼聲就獲得亞軍殊榮。
指導教官永安分隊員吳朝涵說，跌倒躺好隊中的義消成員皆是一時之選，中壢救護義消吳芝雅，利用每個周末休假，風塵僕僕從中壢騎機車至板橋亞東醫院參與EMT-P訓練，於去年年底取得EMT-P資格；新屋救護義消分隊陳錦龍，在新屋救護義消分隊草創階段，號召在地男女老少一起加入，使新屋救護義消分隊短時間內成隊，也獲得當地民眾好評；楊梅救護義消陳靜芳，平日在工廠擔任要職，忙碌之餘，除需至楊梅分隊協助救護勤務外，仍積極參與本次競賽的大小訓練，這次能取得亞軍的榮耀，乃屬實至名歸。
陳錦龍說，跌倒躺好隊的義消們，除了例行性到各個所屬消防分隊協勤外，為能在本次比賽中脫穎而出，取得佳績，賽前的好幾個周末，出動新屋救護義消分隊所有成員，集結至永安分隊與消防同仁一起訓練大量傷病患事故應變，由永安分隊EMT-P吳朝涵擔任教官，興國分隊EMT-P蔡育澤擔任隊長，與永安分隊員林靖筌及義消成員們一起組隊訓練，常常都互開玩笑說訓練比家庭更重要。
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