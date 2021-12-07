苗栗望晴谷步道工程影響生態 客委會：要求即刻停工

客委會補助的苗栗縣三義鄉望晴谷步道工程施工，遭質疑扼殺生態環境。客委會今天表示，已去電苗栗縣政府督促轄管三義鄉公所即刻停工，並於12月2日正式函文縣府並要求提報改善計畫，對於當地野溪生態所生影響情形，將持續關切並積極要求改善。

客委會去年1月核定補助苗栗縣政府三義鄉公所辦理之三義望晴谷步道工程。於上月開工後，經網路披露與客委會現勘，發現該工程施作影響當地河川地貌與原有生態影響。客委會表示，將審慎檢視本案相關計畫與執行過程，並積極要求地方政府應盡速與相關專業團隊研議改善或可能之補償措施。

客委會表示，目前除要求縣府督飭三義鄉公所停工外並於1周內提報改善計畫外，亦已請苗栗縣政府相關主管機關以及主辦工程機關三義鄉公所與設計監造單位等到會進行專案報告，並要求於生態未獲保護下，不得復工。