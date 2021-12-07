快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗望晴谷步道工程影響生態 客委會：要求即刻停工

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
苗栗縣三義鄉望晴谷步道工程在景山溪底鋪設便道。圖／呂自家提供
苗栗縣三義鄉望晴谷步道工程在景山溪底鋪設便道。圖／呂自家提供

客委會補助的苗栗縣三義鄉望晴谷步道工程施工，遭質疑扼殺生態環境。客委會今天表示，已去電苗栗縣政府督促轄管三義鄉公所即刻停工，並於12月2日正式函文縣府並要求提報改善計畫，對於當地野溪生態所生影響情形，將持續關切並積極要求改善。

客委會去年1月核定補助苗栗縣政府三義鄉公所辦理之三義望晴谷步道工程。於上月開工後，經網路披露與客委會現勘，發現該工程施作影響當地河川地貌與原有生態影響。客委會表示，將審慎檢視本案相關計畫與執行過程，並積極要求地方政府應盡速與相關專業團隊研議改善或可能之補償措施。

客委會表示，目前除要求縣府督飭三義鄉公所停工外並於1周內提報改善計畫外，亦已請苗栗縣政府相關主管機關以及主辦工程機關三義鄉公所與設計監造單位等到會進行專案報告，並要求於生態未獲保護下，不得復工。

客委會 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗的稅金就應回饋！東奧高球銅牌潘政琮捐百萬給消防

苗栗旅遊節第一期納智捷休旅車 得獎的是頭份市淡定哥

過失洩漏民眾個資 第十河川局工程員緩起訴

社子島污水廠漏做環評？ 北市府：無關開發工程

相關新聞

苗栗的稅金就應回饋！東奧高球銅牌潘政琮捐百萬給消防

苗栗縣子弟旅美高球選手潘政琮勇奪東京奧運會高爾夫球銅牌，縣政府加碼到100萬元頒發獎金，潘政琮今天在臉書公布將捐給苗栗縣...

苗栗望晴谷步道工程影響生態 客委會：要求即刻停工

客委會補助的苗栗縣三義鄉望晴谷步道工程施工，遭質疑扼殺生態環境。客委會今天表示，已去電苗栗縣政府督促轄管三義鄉公所即刻停...

見證農業發展史 原台灣省糧食局頭份糧倉登錄歷史建築

苗栗縣頭份市中心原台灣省糧食局頭份糧倉閒置多時，建築物有79年歷史，早期是地方糧食儲存、銷售的重要設施，見證農業發展史，...

苗栗旅遊節第一期納智捷休旅車 得獎的是頭份市淡定哥

「苗栗旅遊節」今天第一期抽獎，苗栗縣頭份市謝姓上班族從16萬4217組脫穎而出，抽中頭獎納智捷休旅車，縣長徐耀昌Call...

全國語文競賽桃園登場 鄭文燦：讓語言教育持續扎根

今年全國語文競賽即將於25、26日於桃園舉行，桃園市政府今天舉辦開幕記者會，邀請全國各項競賽好手齊聚一堂。本年度因應疫情...

日照不足影響效能 桃園電子紙站牌化身「長頸鹿」

桃園市交通局近年來推動智慧節能太陽能電子紙站牌，但部分站牌受日照不足或建築物、植物遮蔽，影響太陽能運作效能，交通局因此選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。