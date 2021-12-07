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苗栗的稅金就應回饋！東奧高球銅牌潘政琮捐百萬給消防

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
東京奧運會高爾夫球銅牌潘政琮今天在臉書公布，苗栗縣政府頒發的獎勵金，回饋捐給苗栗縣消防局16套消防衣帽鞋組等。圖／擷自潘政琮臉書
東京奧運會高爾夫球銅牌潘政琮今天在臉書公布，苗栗縣政府頒發的獎勵金，回饋捐給苗栗縣消防局16套消防衣帽鞋組等。圖／擷自潘政琮臉書

苗栗縣子弟旅美高球選手潘政琮勇奪東京奧運會高爾夫球銅牌，縣政府加碼到100萬元頒發獎金，潘政琮今天在臉書公布將捐給苗栗縣政府16套消防衣帽鞋組，並表示「苗栗的稅金就應該回饋給苗栗縣民們」，網友熱烈回響，肯定是最佳示範，苗栗、台灣有你真好。

潘政琮在東奧表現有如倒吃甘蔗，翻盤獲得銅牌，成為台灣在奧運獲得男子高爾夫球賽奪牌第一人，台灣之光也是苗栗之光，苗栗縣政府加碼獎勵金金，從40萬元增加到100萬元，今年8月2日由縣長徐耀昌頒給潘媽媽康月美代表接受，潘政琮今天在臉書公布，獎金將捐給苗栗縣消防局品項，並貼出縣政府公文，強調「苗栗的稅金就應該回饋給苗栗縣民們」。

潘政琮在臉書公布，打完奧運之後，本來要公布會捐出苗栗縣提供的獎金購買救護車，但非常謝謝球迷朋友的建議，聽說救護車已經足夠，所以經過數個月的思考、研究與協調，決定把這筆獎金用來購買保護消防員的高等級全套衣著，預計半年後交貨。

網友大誇潘政琮是最佳示範，這是一個善良且有教育意義的舉動，太有愛了，為國爭光還不忘回饋家鄉，苗栗、台灣「有你真好」…，縣府消防局副局長匡夢麟說，感謝潘政琮捐贈16套消防衣帽鞋組，也是最基本的防護裝備，縣府每年編列預算汰換老舊消防衣，但預算有限，感謝潘政琮所捐贈，協助補強同仁災害搶救時的裝備。

旅美高球選手潘政琮勇奪東京奧運會高爾夫球銅牌，縣長徐耀昌今年8月2日頒發100萬元獎勵金。圖／苗栗縣政府提供
旅美高球選手潘政琮勇奪東京奧運會高爾夫球銅牌，縣長徐耀昌今年8月2日頒發100萬元獎勵金。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 東京奧運 潘政琮

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