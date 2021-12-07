苗栗的稅金就應回饋！東奧高球銅牌潘政琮捐百萬給消防

苗栗縣子弟旅美高球選手潘政琮勇奪東京奧運會高爾夫球銅牌，縣政府加碼到100萬元頒發獎金，潘政琮今天在臉書公布將捐給苗栗縣政府16套消防衣帽鞋組，並表示「苗栗的稅金就應該回饋給苗栗縣民們」，網友熱烈回響，肯定是最佳示範，苗栗、台灣有你真好。

潘政琮在東奧表現有如倒吃甘蔗，翻盤獲得銅牌，成為台灣在奧運獲得男子高爾夫球賽奪牌第一人，台灣之光也是苗栗之光，苗栗縣政府加碼獎勵金金，從40萬元增加到100萬元，今年8月2日由縣長徐耀昌頒給潘媽媽康月美代表接受，潘政琮今天在臉書公布，獎金將捐給苗栗縣消防局品項，並貼出縣政府公文，強調「苗栗的稅金就應該回饋給苗栗縣民們」。

潘政琮在臉書公布，打完奧運之後，本來要公布會捐出苗栗縣提供的獎金購買救護車，但非常謝謝球迷朋友的建議，聽說救護車已經足夠，所以經過數個月的思考、研究與協調，決定把這筆獎金用來購買保護消防員的高等級全套衣著，預計半年後交貨。