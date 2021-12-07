見證農業發展史 原台灣省糧食局頭份糧倉登錄歷史建築

苗栗縣頭份市中心原台灣省糧食局頭份糧倉閒置多時，建築物有79年歷史，早期是地方糧食儲存、銷售的重要設施，見證農業發展史，苗栗縣有形文化資產審議委員會最近決議登錄為歷史建築，也是頭份市第一個法定有形文化資產。

原台灣省糧食局頭份糧倉土地面積約270坪，建築物1942年完工，頭份市農會早年向國有財產署租賃，市農會10多年前退租後閒置至今，頭份市公所有意爭取活化利用，興建社會住宅，但因建物逾50年，依文化資產保存法調查審議，苗栗縣有形文化資產審議委員會最近決議認定有保存價值，登錄為歷史建築。

縣府文化觀光局指出，新登錄歷史建築原台灣省糧食局頭份糧倉，是挑高的倉庫建築，牆體為雙層牆面，外牆體為磚造本體，內牆面則為板條灰泥牆，牆體下方設置通氣孔及木百葉，以因應儲放米穀、肥料通風需求，糧倉見證頭份市農業發展史。

目前全縣已登錄的糧倉建築，計有原台灣省糧食局苗栗倉庫、後龍1號糧倉、通霄鐵道糧倉建築群，頭份糧倉的登錄，除了讓糧食產業與政策相關建築群的登錄更加完整，頭份糧倉是頭份市第一個法定有形文化資產，希望藉由文化資產的保存，帶動地方文化歷史的記憶保存與延續，創造新的文化觀光亮點。