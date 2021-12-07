快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

見證農業發展史 原台灣省糧食局頭份糧倉登錄歷史建築

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
原台灣省糧食局頭份糧倉見證農業發展史，苗栗縣有形文化資產審議委員會最近決議登錄為歷史建築。圖／本報資料照片
原台灣省糧食局頭份糧倉見證農業發展史，苗栗縣有形文化資產審議委員會最近決議登錄為歷史建築。圖／本報資料照片

苗栗縣頭份市中心原台灣省糧食局頭份糧倉閒置多時，建築物有79年歷史，早期是地方糧食儲存、銷售的重要設施，見證農業發展史，苗栗縣有形文化資產審議委員會最近決議登錄為歷史建築，也是頭份市第一個法定有形文化資產。

原台灣省糧食局頭份糧倉土地面積約270坪，建築物1942年完工，頭份市農會早年向國有財產署租賃，市農會10多年前退租後閒置至今，頭份市公所有意爭取活化利用，興建社會住宅，但因建物逾50年，依文化資產保存法調查審議，苗栗縣有形文化資產審議委員會最近決議認定有保存價值，登錄為歷史建築。

縣府文化觀光局指出，新登錄歷史建築原台灣省糧食局頭份糧倉，是挑高的倉庫建築，牆體為雙層牆面，外牆體為磚造本體，內牆面則為板條灰泥牆，牆體下方設置通氣孔及木百葉，以因應儲放米穀、肥料通風需求，糧倉見證頭份市農業發展史。

目前全縣已登錄的糧倉建築，計有原台灣省糧食局苗栗倉庫、後龍1號糧倉、通霄鐵道糧倉建築群，頭份糧倉的登錄，除了讓糧食產業與政策相關建築群的登錄更加完整，頭份糧倉是頭份市第一個法定有形文化資產，希望藉由文化資產的保存，帶動地方文化歷史的記憶保存與延續，創造新的文化觀光亮點。

歷史建築 文化資產 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗旅遊節第一期納智捷休旅車 得獎的是頭份市淡定哥

90年歷史建築台中「第四市場」 變身漫插畫青創亮點

影／賴清德頭份宣講公投 全程賣力使用客家話

衛福部歷史建築修復再利用 斥資40億元保存花格磚特色

相關新聞

苗栗的稅金就應回饋！東奧高球銅牌潘政琮捐百萬給消防

苗栗縣子弟旅美高球選手潘政琮勇奪東京奧運會高爾夫球銅牌，縣政府加碼到100萬元頒發獎金，潘政琮今天在臉書公布將捐給苗栗縣...

苗栗望晴谷步道工程影響生態 客委會：要求即刻停工

客委會補助的苗栗縣三義鄉望晴谷步道工程施工，遭質疑扼殺生態環境。客委會今天表示，已去電苗栗縣政府督促轄管三義鄉公所即刻停...

見證農業發展史 原台灣省糧食局頭份糧倉登錄歷史建築

苗栗縣頭份市中心原台灣省糧食局頭份糧倉閒置多時，建築物有79年歷史，早期是地方糧食儲存、銷售的重要設施，見證農業發展史，...

苗栗旅遊節第一期納智捷休旅車 得獎的是頭份市淡定哥

「苗栗旅遊節」今天第一期抽獎，苗栗縣頭份市謝姓上班族從16萬4217組脫穎而出，抽中頭獎納智捷休旅車，縣長徐耀昌Call...

全國語文競賽桃園登場 鄭文燦：讓語言教育持續扎根

今年全國語文競賽即將於25、26日於桃園舉行，桃園市政府今天舉辦開幕記者會，邀請全國各項競賽好手齊聚一堂。本年度因應疫情...

日照不足影響效能 桃園電子紙站牌化身「長頸鹿」

桃園市交通局近年來推動智慧節能太陽能電子紙站牌，但部分站牌受日照不足或建築物、植物遮蔽，影響太陽能運作效能，交通局因此選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。