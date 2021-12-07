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苗栗旅遊節第一期納智捷休旅車 得獎的是頭份市淡定哥

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
「苗栗旅遊節」今天第一期抽獎，苗栗縣長徐耀昌Call Out，恭喜最大獎納智捷休旅車得主。圖／苗栗縣政府提供
「苗栗旅遊節」今天第一期抽獎，苗栗縣長徐耀昌Call Out，恭喜最大獎納智捷休旅車得主。圖／苗栗縣政府提供

「苗栗旅遊節」今天第一期抽獎，苗栗縣頭份市謝姓上班族從16萬4217組脫穎而出，抽中頭獎納智捷休旅車，縣長徐耀昌Call Out強調「這確定不是詐騙電話」，恭喜獲得百萬名車，謝的語氣平靜，還問候「縣長好」，抽獎現場的人士都稱謝是淡定哥。

縣府為促進觀光休閒產業復甦，及響應政府發放的振興5倍券，加碼規畫苗栗旅遊節抽獎活動，截至目前累計約1億8535萬元，符合第1期抽獎資格的序號17萬5709組，因民眾刪除發票等因素影響，實際16萬4217組，縣府今天在苑裡享沐時光莊園渡假酒店，全程直播並在律師見證下，徐耀昌與來賓分別以拉霸，及逐碼開獎方式抽出得獎人。

最受矚目的最大獎納智捷休旅車，抽出後主持人及徐耀昌打手機先後通話，幸運得主謝姓頭份市民表示還在上班，沒有看直播，但知道有抽獎，不是詐騙集團，徐耀昌宣布抽到是百萬名車，謝的語氣沒有特別表現驚喜，及得獎感想，問候「縣長好」。

除了納智捷休旅車外，今天抽出的獎項還包括徐耀昌加碼的1萬元現金30個名額，旅宿體驗券80名，總統套房2名，行政套房3名，Coleman高級露營組3名，iPhone 13 128G 5名，Gogoro S3 Champion Edition 3名，及10萬現金2名等21個獎項、上百個名額。

徐耀昌表示，苗栗旅遊節延續到明年2月28日，後續還有3期抽獎活動，獎品總市價超過千萬元，歡迎遊客踴躍到苗栗食、宿、遊、購，憑單筆滿500元發票或收據，至活動官網登錄就可參加抽獎，消費愈多中大獎機率愈高。

「苗栗旅遊節」今天第一期抽獎，苗栗縣長徐耀昌Call Out，恭喜最大獎納智捷休旅車得主。圖／苗栗縣政府提供
「苗栗旅遊節」今天第一期抽獎，苗栗縣長徐耀昌Call Out，恭喜最大獎納智捷休旅車得主。圖／苗栗縣政府提供

徐耀昌 休旅車 詐騙集團

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