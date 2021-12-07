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全國語文競賽桃園登場 鄭文燦：讓語言教育持續扎根
今年全國語文競賽即將於25、26日於桃園舉行，桃園市政府今天舉辦開幕記者會，邀請全國各項競賽好手齊聚一堂。本年度因應疫情增設線上直播平台，並以饒富趣味、一捧一逗的對口相聲作為開場，為全國語文競賽揭開序幕。
本年度參賽共計22縣市，各縣市參賽人員總計1984位，競賽對象分為國小、國中、高中(職)、教師、社會等5大組，語別分為國語、閩南語、客家語及原住民族語，各語別又包含朗讀、演說情境式演說、字音字形、寫字及作文等競賽項目。
主辦單位表示，今年為強調命題生活情緒化，將演說改為本土語文情境式演說，讓參賽者透過看圖演說及評判提問、對話，引導學生活學、活用本土語言，增添語文競賽新氣象。競賽當日將於網路直播比賽實況。
桃園市長鄭文燦表示，每一種語言都具有獨特的魅力，語言、文字不僅只是存在書本上，更是要融入生活，將不同語言活用，展現本土語言的特色，全國語文競賽行之有年，在說、寫、朗讀上特色都很強烈，特別是從去年開始展開情境式演說，希望學生在語言的學習能持續向下扎根，也鼓勵大家多學習母語，加深與家鄉的連結。
教育部為凸顯對國家語言的重視，今年特別製作「雙語」獎狀，依競賽語別分別於獎狀中融入閩南語、客家語、原住民族語，藉以欣賞各族群語言文字之美，並呼應「國家語言發展法」尊重國家多元文化的精神。
主辦單位表示，本次大會主題為「語時句進」，以桃園市吉祥物「ㄚ桃」、「園哥」為主角，背景採用活潑鮮明的桃紅色及溫暖體貼的鵝黃色，打造桃園好客的歡迎之意。
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