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桃園大漢溪9公頃新生地怎麼規畫 原住民族、漢族護權益

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大漢溪左岸新生地早年就有耕作。記者鄭國樑／攝影
大漢溪左岸新生地早年就有耕作。記者鄭國樑／攝影

水利署去年4月陸續完成桃園市大漢溪崁津部落河岸堤防、道路、排水箱涵等工程後，左岸沿線產生9公頃新生地（台託地），區內原本有10多戶承租耕種的農民，還有市府早期安置的原住民族崁津部落38戶，水利署委由市政府規畫土地使用分區，農民和原住民族都希望原有的耕作、居住去權益能被維護。

市府原民局和水務局表示，會顧及地方意見和現有住民、使用者權益，上周五已經由顧問公司先聽取地方意見，還會在開會了解民眾還有哪些反映和需要再協調事項。

市議員陳治文去年和今年召開過協調會，上周也參加市府相關會議。她表示市長鄭文燦先前就提出坎津部落、新生地生活園區的構想，讓9公頃用地可以成為高品質的住宅、公園等用地，不過這裡早在百年前就有漢族在河邊耕種，桃園升直轄市前、後也有繳租金的紀錄，目前知道至少4位承租者把地再分租給約10位農民耕作。租地耕作的農民知道市政府要規畫使用分區，並由原民局管理後，擔心租金大漲甚至要收回土地，上周參加市政府與顧問公司召開的說明會，都要求續租而且1公頃數千元的租金不能漲。

另外，坎津部落的原住民族也擔心未來居住問題，希望原民局和水務局不能忽視他們的權益。

原民局強調身為管理單位，辦理先期規畫會以「不分原漢、族群融合與共榮」的原則辦理，近期安排訪談及召開公開說明會，傾聽在地住民的聲音，經在地充分表達意見並凝聚共識後，才會進行土地規畫，現在尚未有規畫構想與執行方案。

至於升直轄市前後水務單位管理承租有案者，市政府以水務局承租計算標準出租予原承租人，會儘快通知訂約事宜。

新生地內現有坎津部落。記者鄭國樑／攝影
新生地內現有坎津部落。記者鄭國樑／攝影

農民 原住民 桃園

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