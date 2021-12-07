日照不足影響效能 桃園電子紙站牌化身「長頸鹿」

桃園市交通局近年來推動智慧節能太陽能電子紙站牌，但部分站牌受日照不足或建築物、植物遮蔽，影響太陽能運作效能，交通局因此選定在龜山區東萬壽路的福慧寺站，試辦「長頸鹿」電子紙站牌，以架桿提高太陽能板方式，將電子紙站牌的太陽能板與電子紙顯示面板分離，解決影響日照強度問題。

交通局長劉慶豐表示， 交通局自2019年9月至今已建置100座智慧節能太陽能電子紙站牌，主要設置於萬壽幹線、台1線幹線、介壽幹線、復興幹線等主要公車路線沿線，因無需申請道路挖掘接電程序且施工期僅3至5天，推動以來廣受地方好評。

劉慶豐指出，智慧節能太陽能電子紙站牌的資訊顯示面板採「電子紙技術」，以太陽能板汲取日照陽光，轉換為站牌所需的電力，耗電極低；但電子紙站牌站位選址時，若站牌位於樹蔭綿密、建物遮蔽等日照不佳地點，效益將大受影響，因此交通局先在特定區域試辦「長頸鹿」電子紙站牌，若成效良好將擴大試辦。

劉慶豐還說，因應桃園的道路環境條件的限制，不只太陽能板與電子紙顯示面板可分離設置，今年開始將智慧節能太陽能電子紙站牌拆解成3大構件，包括太陽能板、電子紙面板及座椅，都可以依據現地條件分離設置，提供民眾智慧化的公車資訊及滿足候車等待的乘坐需求。