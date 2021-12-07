桃市斥資9千萬蓋八德農村教育館 議員批：又疊床架屋

桃園市政府將斥資9231萬興建八德農村教育館，推廣在地原生稻，並作為市民活動中心。但同在八德的米食文化中心今年9月才動工，議員朱珍瑤質疑又疊床架屋，恐淪蚊子館。農業局解釋，米食文化中心將設「常設展」，農村教育館則設有廚房，可以讓民眾實際DIY各種米食料理，兩者不太相同，在功能上可相輔相成。

八德農村教育館預計蓋在廣興里「員42B埤塘」，建物加上綠化及停車空間占地約400坪。市府農業局表示，教育館完工後除推廣米食文化及食農教育，也將作為市民活動中心、研習教室、廚房及展示空間，提供周遭市民使用。

朱珍瑤表示，八德才正在興建米食文化館，現在又要蓋農村教育館，兩者性質類似，豈不是疊床架物；桃園很多公共建設成為蚊子館，就是源頭評估不夠好，導致原本功能消失，如果再蓋一棟教育館，必須事先規畫好委外營運單位和活動設計，否則都是浪費資源。

議員呂林小鳳表示，廣興里長期缺乏公園綠地等公共休憩設施，市府興建廣興埤塘生態公園及農村教育館，除能保留埤塘灌溉功能，還能推廣米食文化。議員呂淑真也說，廣興里沒有其他活動中心，未來農村教育館提供市民樂齡活動、藝文表演的空間，就不用再跟其他里搶場地。

農業局農務科長林鍇亮表示，農村教育館預定地所有權在農水署石門管理處，市府目前正在取得用地階段；9231萬元經費將分2年執行，第1年1300萬元主要用於初步設計規畫和整理土地，其餘7931萬6342元則在第2年繼續編列。