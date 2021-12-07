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竹縣國際移民日嘉年華 12/12新瓦屋登場
新竹縣2021國際移民日嘉年華，將在12日上午9時至下午1時，在新瓦屋客家文化保存區登場，活動規畫新住民文化展覽、異國風美食攤位、闖關活動、多元文化舞台展演，縣府社會處表示，活動現場填問券、領闖關卡，還可拿到美食券等好康，邀請喜愛異國文化的民眾共襄盛舉。
新竹縣有近1.5萬名新住民人口，縣府為促進多元文化交流，每年底舉辦移民日慶祝活動，縣長楊文科表示，竹縣是多元文化的城市，有客家人、閩南人、外省人、原住民及新住民等5大族群，每位新住民朋友都是新竹縣民、鄉親，舉辦移民日活動，讓新住民與在地居民相互了解，尊重不同文化，展現多元和諧的氛圍。
新竹縣政府表示，為感謝新住民家庭融入臺灣的努力與付出，社會處每年也頒發「成長共融」模範新住民表揚活動，今年獲獎的有來自中國、菲律賓、越南等地的新住民，每一位背後都是一段不平凡的故事，遠渡重洋來到台灣，努力融入與故鄉截然不同的風土人情，不只是在家庭中扮演好角色，也是社會上的楷模。
社會處表示，活動每年邀請新住民展售家鄉美食，拉近彼此的距離，也有許多特色創意商品市集，現場民眾只要填寫活動問券調查，就能免費拿闖關卡進行闖關互動，集滿戳章就可以換美食券與宣導品一份。
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