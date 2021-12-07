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打造許厝港濕地賞鳥景點 桃市府建景觀橋啟用五星廁所

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府新建天幕環教廣場景觀工程完成，提供遊客賞鳥、遊憩安全和方便。圖／市府海管處提供
桃園市政府新建天幕環教廣場景觀工程完成，提供遊客賞鳥、遊憩安全和方便。圖／市府海管處提供

桃園市政府推動大園區許厝港國家濕地賞鳥、生態遊憩整體改造，決定興建老街溪自行車景觀大橋，串連許厝港濕地、草漯沙丘兩大景觀，解決大園北港、內海居民通行不便問題，另新建「五星級」景觀廁所及天幕環教巷廣場景觀完成，提供遊客休憩方便。

市政府海岸管理工程處今天下午表示，為銜接許厝港賞鳥、草漯沙丘地質公園景觀，將在大園區老街溪、雙溪口溪出海口附近，規畫許厝港老街溪自行車景觀大橋新建工程，全長約200公尺，建造3跨鋼筋混凝土構造拱橋，預定斥資1億元，該橋工程預定本周動工。

還有許厝港濕地生態復育下，許多水鳥、候鳥停留棲息，原有賞鳥涼亭受到海風長期影響，鋼構元件鏽蝕嚴重，影響遊客安全，加上至今濕地賞鳥區沒有公廁，造成遊客不便，市政府今年斥資1100萬元興建小燕鷗造型的天幕環教廣場、新建3間五星級景觀廁所完工，預定本周舉辦啟用典禮，提供遊客賞鳥、遊憩安全和方便。

桃園市政府計畫興建老街溪自行車景觀大橋（模擬示意圖）串連許厝港濕地、草漯沙丘兩大景觀。圖／市府海管處提供
桃園市政府計畫興建老街溪自行車景觀大橋（模擬示意圖）串連許厝港濕地、草漯沙丘兩大景觀。圖／市府海管處提供
桃園市政府新建「五星級」景觀廁所完成，提供遊客休憩方便。圖／市府海管處提供
桃園市政府新建「五星級」景觀廁所完成，提供遊客休憩方便。圖／市府海管處提供

賞鳥 濕地 老街

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