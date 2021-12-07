打造許厝港濕地賞鳥景點 桃市府建景觀橋啟用五星廁所

桃園市政府推動大園區許厝港國家濕地賞鳥、生態遊憩整體改造，決定興建老街溪自行車景觀大橋，串連許厝港濕地、草漯沙丘兩大景觀，解決大園北港、內海居民通行不便問題，另新建「五星級」景觀廁所及天幕環教巷廣場景觀完成，提供遊客休憩方便。

市政府海岸管理工程處今天下午表示，為銜接許厝港賞鳥、草漯沙丘地質公園景觀，將在大園區老街溪、雙溪口溪出海口附近，規畫許厝港老街溪自行車景觀大橋新建工程，全長約200公尺，建造3跨鋼筋混凝土構造拱橋，預定斥資1億元，該橋工程預定本周動工。