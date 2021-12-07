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苗栗長春廠區及宜春路畫設空品區 明年2月管制柴油車

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
長春石油化學股份有限公司苗栗廠及周邊主要道路宜春路大型柴油車進出頻繁，苗栗縣政府環保局預告明年2月公告全縣第一處空氣品質維護區。記者范榮達／攝影
長春石油化學股份有限公司苗栗廠及周邊主要道路宜春路大型柴油車進出頻繁，苗栗縣政府環保局預告明年2月公告全縣第一處空氣品質維護區。記者范榮達／攝影

長春石油化學股份有限公司苗栗廠及周邊主要道路宜春路大型柴油車進出頻繁，苗栗縣政府環保局預告畫設全縣第一處空氣品質維護區，明年2月公告、緩衝期半年，全時段禁止未取得有效期限內自主管理標章的柴油大客車、大貨車進入，鄰近的劉姓居民大表歡迎，可以減少吸進髒空氣。

環保局2017年12月到2018年2月調查苗栗市宜春路車流，柴油車平均1小時65輛次，黑煙汙染度檢測到檢率僅40.9%，且1到3期老舊柴油車占49.4%，顯示柴油車排放廢氣，衝擊空氣品質，環保局專案與長春協商推動，2018年7月畫設自主管理管制區，去年底到檢率提高到88.7%，明年2月再升級，公告全縣第一處空品維護區，有半年的緩衝期。

環保局指出，空氣汙染防制法授權地方政府因地制宜畫設空品維護區，實施移動汙染源管制措施，環保局明年2月在宜春路建置2套車牌辨識系統，如果發現未取得有效期限內自主管理標章的柴油大客車、大貨車，及未完成年度排氣檢驗合格的燃油機車，將先通知車主改善，明年8月起一經查獲，可處500元到6萬元罰鍰，並得按次處罰至改善。

此外，環保署配套大型柴油車汰舊換新、調修補助，及換購大型柴油車信用保證與貸款利息補貼，其中，汰舊換新補助方案對象1到3期大型柴油車，苗栗縣2018年底至今共汰換343輛，補助期限至明年12月31日止，有需要車主可以利用。

環保局指出，全縣有裕益汽車股份有限公司、東棠柴油噴射器行、金和企業社，及寬輾重車股份有限公司4家保養廠通過環保署認證，提供車主選擇就近進行車輛改善，另授權認證永德福汽車保養廠，代驗核發標章，寬輾汽車還在認證中，有關疑問可電洽037-558558轉228或246。

柴油車 車主 苗栗縣

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