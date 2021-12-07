竹縣圖書館服務再升級 與大專院校圖書館合作再+1

新竹縣政府文化局為提供新竹縣公共圖書館讀者更便利閱讀資源，即日起開放與國立陽明交通大學（限交大校區）圖書館互換借閱證服務，提供愛書人更多借閱書籍的管道，一起開拓閱讀視野。

新竹縣政府自今年3月2日起，啟動新竹地區大專院校清華大學圖書館及明新科技大學圖書館合作互換借閱證，屢獲好評，縣府為提供縣民更多元且便捷的借閱管道，提升閱讀普及率，與陽明交通大學圖書館商議合作，終於在12月份完成合議，為新竹縣公共圖書館閱讀推廣邁向全新程碑。

文化局長李安妤說，此次以交大校區圖書館合作交流為主要範疇，藉由公共圖書館與學術型大學圖書館之合作，提供大學教職員生更豐富多元的館藏資源，一般社會大眾也能利用大學圖書館，專精深入的學科專業圖書資源，並享受大學圖書館優質閱覽環境。

文化局說明，為推動新竹縣圖書館館際借閱，即日起，年滿18歲民眾僅需憑借書證至文化局圖書館，並完成押金2000元繳納，即可申請與圖書館合作之國立陽明交通大學（限交大校區）圖書館借書證，其得享60天借閱期。相