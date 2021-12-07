邁入第16個年頭 竹東客家粄圓節周六登場

新竹縣竹東鎮公所舉辦「竹東客家粄圓節」邁入第16個年頭，今年活動將於12月11日在竹東台泥公園旁登場，一系列活動包含搓湯圓體驗、客家湯圓品嘗，傳承客家米食文化，還有好客竹東市集、客家藝文展演、童趣DIY活動等，竹東鎮公所今天在樹杞林文化館舉辦宣傳記者會，期盼活動能介紹更多竹東好吃又好逛的客庄風貌給大家。

竹東鎮長張順朋指出，冬至是客家庄中的感恩節日，而客家人冬至祭祀最大的特色，便是以粄圓來祭拜，為使客家米食文化能夠傳承與發揚，並發展一鄉鎮一特色的產業文化，竹東鎮公所每年定期舉辦「竹東客家粄圓節」，今年也已邁入第16個年頭，成為融入在地居民生活、備受期待的文化盛事。

竹東鎮公所農經課表示，竹東在客家庄中有米之故鄉的美稱，竹東客家粄圓節活動，不僅有家家齊聚搓湯圓體驗及客家湯圓可以品嘗，當日也有好客竹東市集、客家文化藝文展演等精采活動，還有適合親子同樂的客庄探索闖關趣、童藝DIY玩創意等。

另外，竹東鎮公所為了讓客家米食文化紮根校園，擴大舉辦「米食小學堂」課程，邀請竹東蕭如松藝術園區松風故事屋的創始人劉淑萍，以及曾獲頒教育部客語傑出貢獻個人獎的徐玉佳老師，自12月9日起陸續至自強國中、竹中國小、竹東國中、上舘國小、二重國中、大同國小，共6所中小學，透過粄食說演故事與哈客粄食說唱等互動課程，讓更多孩子認識客家米食，深化竹東客家粄圓節的教育意義。