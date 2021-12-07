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正妹棄交大念警大 丁宛瑩成茶金小鎮首位女消防分隊長
新竹縣北埔消防分隊出現首位由女性所擔任分隊長，來自雲林台西的丁宛瑩當年放棄就讀交通大學的機會，選擇投入警界生涯，如今被調派北埔分隊，成為北埔鄉這個茶金小鎮的第一例女分隊長，她年紀更只有25歲，讓地方上都充滿期待。
新竹縣消防局表示，昨天（6日）公布的人事異動，中央警察大學84期畢業的丁宛瑩，成為北埔分隊首位女分隊長，她前年才到新竹服務，曾擔任災害搶救科科員，承辦火災搶救業務、各式勤務演習等工作，也外派過新竹縣消防局第一大隊，執行消防安全設備檢查、消防預防業務。
據了解，丁宛瑩高中時期，就以優異的成績透過繁星錄取國立交通大學，但是她卻沒有報到就讀，反而好量家中經濟情況，希望替家裡分擔經濟重擔，竟然毅然決然轉而報考警察大學，讓同學都跌破眼鏡。
丁宛瑩自己透露，當初會選擇警大消防系，是因為父親告訴她「消防工作是救人、救災的神聖工作，是一種福報的志業」，所以才下定決心，要當一名救火鳳凰。
不過她自己也說，其實要擔任分隊長，肩負守護一整個小鎮的任務，自己也會擔心害怕，不過她知道要有獨當一面的勇氣，要能想辦法解決困難、克服挫折。
北埔近期因電視劇茶金熱播，讓觀眾也開始認識到北埔有許多古蹟群，因此地方上也希望北埔首名女消防分隊長，能夠好好守護珍貴的文化資產；丁宛瑩近期也規畫配合鄉公所等相關單位，將執行古蹟防災演練，希望能讓北埔小鎮的美景，讓更多人認識。
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