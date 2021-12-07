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新竹市推出浪浪月曆 宣導領養代替購買

中央社 / 新竹市7日電

新竹市政府今天宣布推出111年「浪浪月曆」，以動保所收容的貓狗浪浪為主題，宣導領養代替購買，所長楊家民表示，目前所內共220隻浪浪（流浪動物），邀請民眾愛心領養。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，推出民國111年療癒系浪浪月曆，有別往年新竹風景照，以動物保護及防疫所收容的貓狗為主，每頁皆附註浪浪名字、性別、年紀，歡迎市民認養。

動保所長楊家民向中央社記者表示，月曆上的浪貓皆已被愛心人士認養，不過，仍有浪狗「小羊」、「小哥」、「胖虎」、「大丹」、「珍珠」待領養，目前，所內共有220隻浪浪，期待新主人帶回家。

稅務局指出，月曆除有浪浪萌照，同時提供實用的網路申辦、優惠稅率申請、納稅者權利保護及各稅開徵期間等稅務訊息，提醒民眾及時掌握申請時間，以維護自身權益。

稅務局表示，從9日起辦捐發票兌換月曆及農民曆活動，民眾只要捐贈11至12月份雲端發票5張或紙本發票10張即可兌換月曆1本、捐贈11至12月份雲端發票2張或紙本發票3張可兌換農民曆1本，每張發票金額10元以上且不得連號。

月曆 發票 新竹

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