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桃園設莫德納接種站 隨到隨打再送1包白米
為提高新冠疫苗涵蓋率，桃園市衛生局昨天傍晚在桃園火車站後站一樓廊道設置「莫德納疫苗接種站」，不僅免預約隨到隨打、還送一包白米，3小時內吸引58人施打。衛生局表示，包括華泰名品城、桃園及中壢國民運動中心及部分全聯門市都將陸續設置莫德納疫苗接種站，呼籲18歲以上還沒接種過新冠疫苗者或接種第一劑莫德納疫苗已滿4週、接種第一劑AZ疫苗已滿8週者，皆可前往接種。
衛生局疾病管制科長葉潔瑩表示， 桃園市目前第一劑疫苗接種涵蓋率已達82.9％，仍有約30萬市民未曾接種過新冠疫苗，已接種第一劑莫德納者，尚有2.6萬人尚未接種第二劑，已接種一劑AZ疫苗者亦尚有約13萬人尚未完成兩劑接種。市府至17日將設置33場次的德納疫苗接種站，已完整接種新冠疫苗且間隔滿5個月的民眾，不論先前施打哪家廠牌，建議可再追加1劑莫德納，保護力更佳。
衛生局表示，因應變異株Omicron於各國迅速傳播，應持續提高疫苗覆蓋率及第二劑完成率，以提升市民的群體保護力，呼籲符合資格民眾踴躍接種，疫苗接種14天後可以提高保護力，降低感染及重症的風險，接種後應於接種單位休息並觀察至少15分鐘，離開後需再自我密切觀察15分鐘，並多喝水、多休息。
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