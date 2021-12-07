快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

避免住宅被法拍 酒駕男繳清21萬罰款

中央社 / 彰化7日電

52歲劉男連續酒駕被罰需繳21萬元，也因觸犯公共危險罪被送辦，劉男只繳交緩起訴處分金6萬元，卻沒有繳清罰鍰，直到行政執行署準備查封劉男名下的住處，劉男才趕緊把錢繳清。

法務部行政執行署彰化分署主任執行官胡天賜接受媒體聯訪時說，52歲劉姓男子在北部工作，從民國109年起有3次酒駕被查獲的紀錄，前2次在新北市、桃園市被警方查獲，一共被裁罰了新台幣15萬元，汽車駕照也因此被吊銷。

彰化分署指出，去年12月，劉男仍然在新竹地區酒駕，酒精濃度超標，也因觸犯公共危險罪被移送地檢署，檢方裁定緩起訴處分，命令劉男需向公庫支付6萬元。

彰化分署表示，劉男雖繳納了緩起訴處分金6萬元，但沒有繳納交通罰鍰15萬元，新竹區監理站因此將案件移送到分署執行，分署發現劉男在彰化北斗鎮的任所登記在他的名下，因此在10月26日查封不動產，通知劉男如不繳清罰鍰，就要拍賣不動產。

彰化分署說，劉男接到房子可能會被拍賣的通知很驚訝，擔心房子不保，趕緊在11月底繳清所欠的15萬元，分署也發函撤銷查封登記，劉男才避免因酒駕導致房子被拍賣的命運。

彰化 酒駕

延伸閱讀

女子撞車肇逃又翻落邊坡 疑酒駕闖禍遭送辦

荷包顧緊！北巿警今年到11月查獲酒駕412件

影／女酒駕肇逃翻落山溝 婉拒去醫院卻難逃進法院

男子3度酒駕被罰21萬遲不繳 房子差點被賣掉

相關新聞

苗栗的稅金就應回饋！東奧高球銅牌潘政琮捐百萬給消防

苗栗縣子弟旅美高球選手潘政琮勇奪東京奧運會高爾夫球銅牌，縣政府加碼到100萬元頒發獎金，潘政琮今天在臉書公布將捐給苗栗縣...

苗栗望晴谷步道工程影響生態 客委會：要求即刻停工

客委會補助的苗栗縣三義鄉望晴谷步道工程施工，遭質疑扼殺生態環境。客委會今天表示，已去電苗栗縣政府督促轄管三義鄉公所即刻停...

見證農業發展史 原台灣省糧食局頭份糧倉登錄歷史建築

苗栗縣頭份市中心原台灣省糧食局頭份糧倉閒置多時，建築物有79年歷史，早期是地方糧食儲存、銷售的重要設施，見證農業發展史，...

苗栗旅遊節第一期納智捷休旅車 得獎的是頭份市淡定哥

「苗栗旅遊節」今天第一期抽獎，苗栗縣頭份市謝姓上班族從16萬4217組脫穎而出，抽中頭獎納智捷休旅車，縣長徐耀昌Call...

全國語文競賽桃園登場 鄭文燦：讓語言教育持續扎根

今年全國語文競賽即將於25、26日於桃園舉行，桃園市政府今天舉辦開幕記者會，邀請全國各項競賽好手齊聚一堂。本年度因應疫情...

日照不足影響效能 桃園電子紙站牌化身「長頸鹿」

桃園市交通局近年來推動智慧節能太陽能電子紙站牌，但部分站牌受日照不足或建築物、植物遮蔽，影響太陽能運作效能，交通局因此選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。