避免住宅被法拍 酒駕男繳清21萬罰款

52歲劉男連續酒駕被罰需繳21萬元，也因觸犯公共危險罪被送辦，劉男只繳交緩起訴處分金6萬元，卻沒有繳清罰鍰，直到行政執行署準備查封劉男名下的住處，劉男才趕緊把錢繳清。

法務部行政執行署彰化分署主任執行官胡天賜接受媒體聯訪時說，52歲劉姓男子在北部工作，從民國109年起有3次酒駕被查獲的紀錄，前2次在新北市、桃園市被警方查獲，一共被裁罰了新台幣15萬元，汽車駕照也因此被吊銷。

彰化分署指出，去年12月，劉男仍然在新竹地區酒駕，酒精濃度超標，也因觸犯公共危險罪被移送地檢署，檢方裁定緩起訴處分，命令劉男需向公庫支付6萬元。

彰化分署表示，劉男雖繳納了緩起訴處分金6萬元，但沒有繳納交通罰鍰15萬元，新竹區監理站因此將案件移送到分署執行，分署發現劉男在彰化北斗鎮的任所登記在他的名下，因此在10月26日查封不動產，通知劉男如不繳清罰鍰，就要拍賣不動產。

彰化分署說，劉男接到房子可能會被拍賣的通知很驚訝，擔心房子不保，趕緊在11月底繳清所欠的15萬元，分署也發函撤銷查封登記，劉男才避免因酒駕導致房子被拍賣的命運。