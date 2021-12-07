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熱愛金工蒸氣龐克風作品 青年職人工作室預約滿滿

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
呂浴珊說，她愛搞創作，本身也熱愛蒸氣龐克風，因此她善用銅、鋁、鈕扣等多元媒材、金屬機關、不對稱比例的金工創作風格。記者翁唯真／攝影
呂浴珊說，她愛搞創作，本身也熱愛蒸氣龐克風，因此她善用銅、鋁、鈕扣等多元媒材、金屬機關、不對稱比例的金工創作風格。記者翁唯真／攝影

34歲的青年金工職人呂浴珊，並非美術科班出身，直到高中升大學的考試，才喚起內心對藝術的夢，自行練功進入藝術大學學習後，於課程中接觸到立體媒材創作，從此讓浴珊躍身投入金工創作，成為1名金工創作職人。

呂浴珊表示，一般大眾對於金工都是珠寶設計或細膩、精巧的飾品印象，不過她的作品則充滿想像力和創意劇情，不僅打造出金工系列角色、創作更擁有專屬冒險故事及場景，而這些創作故事的背後。

呂浴珊說，她愛搞創作，本身也熱愛蒸氣龐克風，因此她善用銅、鋁、鈕扣等多元媒材、金屬機關、不對稱比例的金工創作風格，讓她的作品獨樹一格，也曾以特殊金工材質文具申請至香港、日本《國際藝術展覽會》進行市集展售及海外進修，不僅拓展自己的視野，也讓創作更加豐富多變。

呂浴珊也受邀至東華大學擔任講師，明年也將在清華大學授課，透過無私分享，和學生時常交流對於金工藝術的看法與創作理念，其中令她印象最深刻的是曾有學生於畢業後花了半年時間，讓她非常有成就感。

呂浴珊現在也在桃園八德區經營自己的工作室，主要教授銀戒等簡易3小時就能完成的飾品，民眾只要上臉書粉專就可預約，加上12月適逢為聖誕月，目前所有預約都已額滿。

呂浴珊最後說，參與青年局提供的職人輔導計畫，讓她擁有在興光堡壘開課的機會，曾有學生因為上了青年職人工作坊系列課程後，仍主動前來工作室學習相關技巧或訂製作品。也因為青年局安排的行銷推廣活動，讓她多了於媒體曝光的實質經驗，更加速拓展自己更多產品線及客源。

34歲的青年金工職人呂浴珊，並非美術科班出身，直到高中升大學的考試，才喚起內心對藝術的夢。記者翁唯真／攝影
34歲的青年金工職人呂浴珊，並非美術科班出身，直到高中升大學的考試，才喚起內心對藝術的夢。記者翁唯真／攝影
呂浴珊也受邀至大學擔任講師，透過無私分享，和學生時常交流對於金工藝術的看法與創作理念。記者翁唯真／攝影
呂浴珊也受邀至大學擔任講師，透過無私分享，和學生時常交流對於金工藝術的看法與創作理念。記者翁唯真／攝影

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