快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

潘政琮捐出奧運百萬獎金 回饋苗栗添購消防裝備

中央社 / 苗栗縣7日電

出身苗栗的高爾夫好手潘政琮在東京奧運奪銅，獲苗栗縣政府提供百萬獎金，他與妻子商討後決定捐出，將購買消防員衣褲鞋帽等16套防護裝備，捐贈苗栗縣消防局回饋家鄉。

旅美高球好手潘政琮是苗栗縣苑裡鎮子弟，今年夏天二度叩關奧運，在東京奧運男子高球賽奪得銅牌，為台灣摘下歷史性的奧運首面高球獎牌；苗栗縣政府提供獎勵金原為新台幣40萬元，縣長徐耀昌再加碼60萬元，共提供100萬元獎勵金。

潘政琮賽後返美曾表明將規劃縣府提供的百萬獎金用以回饋公益，他今天透過臉書表示，原本有意購買救護車，但聽說救護車已經足夠，所以決定把這筆獎金用來購買保護消防員的高等級全套衣著，包括16套進口消防衣褲、消防帽、消防頭套、消防皮鞋及消防手套，另外代理銷售公司回饋32只消防頭套。

潘政琮指出，相關裝備預計半年後交貨，並貼出苗栗縣政府消防局接受捐贈回函；網友紛紛按讚，更有不少苗栗鄉親留言「謝謝回饋」、「苗栗子弟之光 與有榮焉」、「成功的運動員」，肯定潘政琮善心義舉將成為典範。

苗栗縣消防局副局長匡夢麟告訴中央社記者，消防衣褲鞋帽是同仁基本防護裝備，感謝潘政琮捐贈，協助補強同仁執行災害搶救時的裝備。

匡夢麟說，縣府每年皆編列預算協助汰換老舊消防衣，但會優先規劃勤務較繁忙的分隊才有第2套消防衣，若加上潘政琮所捐贈數量，明年度可百分之百補足缺口，讓每位同仁都能有2套新的消防衣褲可替換使用。

東京奧運 苗栗縣 消防員

延伸閱讀

影／徐國勇、消防署長蕭煥章 出席消防科技救災論壇

出席科技救災論壇 徐國勇：救災結合科技才不流於想像

雲峰山登山客跌落山谷頭部受傷 空勤直升機後送就醫

台灣首位拿奧運獎牌的是他！客委會攜NSO譜江文也傳奇

相關新聞

苗栗的稅金就應回饋！東奧高球銅牌潘政琮捐百萬給消防

苗栗縣子弟旅美高球選手潘政琮勇奪東京奧運會高爾夫球銅牌，縣政府加碼到100萬元頒發獎金，潘政琮今天在臉書公布將捐給苗栗縣...

苗栗望晴谷步道工程影響生態 客委會：要求即刻停工

客委會補助的苗栗縣三義鄉望晴谷步道工程施工，遭質疑扼殺生態環境。客委會今天表示，已去電苗栗縣政府督促轄管三義鄉公所即刻停...

見證農業發展史 原台灣省糧食局頭份糧倉登錄歷史建築

苗栗縣頭份市中心原台灣省糧食局頭份糧倉閒置多時，建築物有79年歷史，早期是地方糧食儲存、銷售的重要設施，見證農業發展史，...

苗栗旅遊節第一期納智捷休旅車 得獎的是頭份市淡定哥

「苗栗旅遊節」今天第一期抽獎，苗栗縣頭份市謝姓上班族從16萬4217組脫穎而出，抽中頭獎納智捷休旅車，縣長徐耀昌Call...

全國語文競賽桃園登場 鄭文燦：讓語言教育持續扎根

今年全國語文競賽即將於25、26日於桃園舉行，桃園市政府今天舉辦開幕記者會，邀請全國各項競賽好手齊聚一堂。本年度因應疫情...

日照不足影響效能 桃園電子紙站牌化身「長頸鹿」

桃園市交通局近年來推動智慧節能太陽能電子紙站牌，但部分站牌受日照不足或建築物、植物遮蔽，影響太陽能運作效能，交通局因此選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。