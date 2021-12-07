潘政琮捐出奧運百萬獎金 回饋苗栗添購消防裝備

出身苗栗的高爾夫好手潘政琮在東京奧運奪銅，獲苗栗縣政府提供百萬獎金，他與妻子商討後決定捐出，將購買消防員衣褲鞋帽等16套防護裝備，捐贈苗栗縣消防局回饋家鄉。

旅美高球好手潘政琮是苗栗縣苑裡鎮子弟，今年夏天二度叩關奧運，在東京奧運男子高球賽奪得銅牌，為台灣摘下歷史性的奧運首面高球獎牌；苗栗縣政府提供獎勵金原為新台幣40萬元，縣長徐耀昌再加碼60萬元，共提供100萬元獎勵金。

潘政琮賽後返美曾表明將規劃縣府提供的百萬獎金用以回饋公益，他今天透過臉書表示，原本有意購買救護車，但聽說救護車已經足夠，所以決定把這筆獎金用來購買保護消防員的高等級全套衣著，包括16套進口消防衣褲、消防帽、消防頭套、消防皮鞋及消防手套，另外代理銷售公司回饋32只消防頭套。

潘政琮指出，相關裝備預計半年後交貨，並貼出苗栗縣政府消防局接受捐贈回函；網友紛紛按讚，更有不少苗栗鄉親留言「謝謝回饋」、「苗栗子弟之光 與有榮焉」、「成功的運動員」，肯定潘政琮善心義舉將成為典範。

苗栗縣消防局副局長匡夢麟告訴中央社記者，消防衣褲鞋帽是同仁基本防護裝備，感謝潘政琮捐贈，協助補強同仁執行災害搶救時的裝備。

匡夢麟說，縣府每年皆編列預算協助汰換老舊消防衣，但會優先規劃勤務較繁忙的分隊才有第2套消防衣，若加上潘政琮所捐贈數量，明年度可百分之百補足缺口，讓每位同仁都能有2套新的消防衣褲可替換使用。