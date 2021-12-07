智慧科技應用於防疫 桃園市獲數位政府獎

桃園市政府在數位治理上榮獲2021 ASOCIO數位政府獎，桃園市政府資訊科技局長余宛如今天表示，市府的數位服務以及在疫情期間的智慧科技應用，是這次得獎最重要的因素。

資科局上午發布新聞稿表示，余宛如代表桃園市長鄭文燦，出席昨天在台北舉辦的「2021年金漾獎、ASOCIO ICT Award和WITSA ICT Excellence Award」交流會，桃園在數位治理上獲得ASOCIO（亞洲及大洋洲運算產業組織）肯定，拿下本年度的數位政府獎。

余宛如表示，市府提報項目包括「桃園市市民卡」於智慧生活、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫實名制與疫情後的振興整合運用，以及篩檢策略、足跡回溯、人流控管等70多項智慧科技，不僅提升防疫措施效率、強化第一線防疫人員的安全，更有效降低疫情對人民的生活衝擊。

余宛如指出，除在疫情期間防護身處第一線的國門之都桃園市，疫後也運用智慧生活基礎「桃園市市民卡」，配合振興五倍券政策，推出「數位桃園1000+」市民卡振興方案等。這次獲獎肯定桃園市的智慧城市發展，也希望透過獎項的曝光，強化與其他國際城市的交流。