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捐發票兌換限量月曆 2022年竹市療癒系浪浪月曆登場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府推出2022年療癒系浪浪月曆，有別往年新竹風景照，改以竹市動保所收容的貓狗浪浪為主題，宣導「領養代替購買」。圖／市府提供
新竹市府推出2022年療癒系浪浪月曆，有別往年新竹風景照，改以竹市動保所收容的貓狗浪浪為主題，宣導「領養代替購買」。圖／市府提供

新竹市府推出2022年療癒系浪浪月曆，有別往年新竹風景照，改以竹市動保所收容的貓狗浪浪為主題，宣導「領養代替購買」，每頁皆附註浪浪名字、性別、年紀，歡迎民眾認養；農民曆則以卡通版老虎為封面，內頁加入竹市跳級成長歷程，從微笑水岸、新校園運動到進擊的公園2.0計畫，讓民眾看見新竹這些年來的轉變。

稅務局9日起將舉辦捐發票換月曆、農民曆活動，當天起捐贈11至12月份雲端發票5張或紙本發票10張，即可兌換浪浪月曆1本、捐贈雲端發票2張或紙本發票3張則可兌換農民曆1本，兌換地點為稅務局，數量有限換完為止，邀請大家捐發票做公益。

為迎接嶄新的一年，竹市稅務局年年推出不同主題特色月曆，2022年月曆主題為「領養代替購買」，有別往年新竹風景照，改以動保所內的貓狗浪浪為主角，有趴在窗邊曬太陽的「花椰菜」、草原上開心奔跑的「小羊」等，可愛撒嬌模樣令人融化，頁頁皆附註名字、性別、年紀，提供有意願認養的新飼主參考，共同打造友善動物城市。

動保所長楊家民指出，月曆上的浪貓皆已被愛心人士認養，剩下「小羊」、「小哥」、「胖虎」、「大丹」、「珍珠」待領養，目前所內共220隻浪浪，還有許多可愛、乖巧的浪浪正在等待新主人出現，歡迎民眾前往領養。

楊家民回憶，9月份的「大丹」剛到動保園區時，身體虛弱、瘦如排骨，經獸醫檢查發現嚴重營養不良，疑似有憂鬱自殘現象，剛進入動保園區經常無故對地板狂吠、啃咬自己尾巴。他說，初期為幫大丹增肥，保育員費盡心思，為迎合牠口味，挑選最貴狗飼料之外，餐餐添加罐頭及魚油，經過獸醫及保育員半年照顧後，總算恢復健康、個性也變得親人，盼能夠早日替牠找到新主人。

稅務局指出，月曆除有浪浪萌照，同時提供實用的網路申辦、優惠稅率申請、納稅者權利保護及各稅開徵期間等稅務訊息，提醒民眾及時掌握申請時間，以維護自身權益。

稅務局表示，因明年適逢虎年，農民曆以卡通版老虎為封面，內頁加入新竹跳級成長過程，推動微笑水岸、新校園運動、進擊的公園2.0計畫，讓市民看見竹市7年來改變，市長林智堅透過創新與設計，讓新竹不再只是被路過的城市。

新竹市府推出2022年療癒系浪浪月曆，有別往年新竹風景照，改以竹市動保所收容的貓狗浪浪為主題，宣導「領養代替購買」。圖／市府提供
新竹市府推出2022年療癒系浪浪月曆，有別往年新竹風景照，改以竹市動保所收容的貓狗浪浪為主題，宣導「領養代替購買」。圖／市府提供

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