九甲埔圳遭埋暗管排廢水 竹市廢照不肖業者重罰159萬

新竹市議員曾資程等人連日接獲民眾陳情，指九甲埔圳的灌溉渠疑遭排放廢汙水，魚蝦陸續死亡浮出水面，連生命力旺盛的琵琶魚都難倖免。經市府調查，是一間不肖寵物食品製造業者埋設暗管、排放廢水，更有蓄意誤導、規避稽查等行為，除依《水污染防治法》重罰159萬元；另查業者工廠違法擴建已違反《工廠管理輔導法》，予以廢止工廠登記在案。

竹市環保局11月22日接獲民眾陳情，指九甲埔圳灌溉渠道混濁且有浮油情形，嚴重污染灌溉水體，即刻與農田水利署新竹管理處組成稽查小組到場稽查，經使用科學儀器判視後，立即人工開挖，發現是一間不肖寵物食品製造業者埋設暗管、排放廢水。

此外，產發處表示，該寵物食品製造業者也因工廠有違法擴建及未於合法廠登範圍內製造加工事實，經市府聯合稽查小組調查事證後，依違反工廠管理輔導法規定，予以廢止工廠登記在案。

環保局指出，環保人員執行水汙染源稽查管制工作不遺餘力，加上近年科技執法，高汙染潛勢區域已設置自動監測設備，輔助稽查污染監測，今年稽查列管對象採樣水質合格率達95%。每月執行水質監測，對象包括事業、各大排水路、溪流及香山工業區排水溝渠，同時不分假期執行環境汙染查緝。

為落實「水清、土淨」環境品質，環保局也推動多項「水體水質」管制創新環保作為，包括公告「客雅溪及其支流與三姓溪及其支流加嚴放流水標準」，加嚴銅放流水標準最大限值，守護客雅溪、三姓溪、香山濕地周遭生態環境。公告「香山灌區廢（汙）水總量排放管制方式」，以保護農地糧食安全及健康流域。