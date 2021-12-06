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楊梅雨水下水道工程竣工 無人機智慧巡檢即時掌握水情

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
市府設置「下水道智慧雲端管理系統」管理全市雨水下水道，無人機下到下水道智慧巡檢的狀況。記者翁唯真／翻攝
市府設置「下水道智慧雲端管理系統」管理全市雨水下水道，無人機下到下水道智慧巡檢的狀況。記者翁唯真／翻攝

桃園市長鄭文燦下午前往楊梅三民公園，視察「楊梅區瑞溪路F幹線雨水下水道工程」竣工情形表示，埔心矮坪子屬於丘陵地形，上水下流至瑞溪里、瑞塘里、四維里、瑞坪里等4里導致積淹水

原先埔心地區既有的排水系統已經完備，但近年極端氣候讓雨常下得更劇烈，市府測試排水弱點後，發現永美路445巷、萬福街仍有積淹水情況，探究後為瑞塘國中南邊山區逕流而導致，因此由瑞溪路一、二段進行截流工程，縮短排水路徑，為4個里約9千多戶的鄉親解決局部淹水問題。

鄭文燦說，市府設置「下水道智慧雲端管理系統」管理全市雨水下水道，在地上裝設監視系統、地下設置水位感測設備，由水務局全天管控，不需人工巡檢，即可全時掌握排水設施情況；針對雨水下水道系統，本次也啟用無人機智慧巡檢、建立數值模型，不僅能節省人工、即時察覺各種堵塞等異常狀況，同時也建立管線資料，避免誤挖第四台、瓦斯、電力等民生重要管線，讓爾後維護管理工作更便捷。

鄭文燦感謝中央對於桃園下水道計畫的支持，在「前瞻基礎建設計畫」及「流域綜合治理計畫」中，內政部營建署已補助桃園共66案，其中包括雨水下水道工程57案、滯洪池5座，而「楊梅區瑞溪路F幹線雨水下水道工程」也由營建署全額補助1.37億元，竣工後防洪標準提升至直轄市的等級，面對極端天候有更高的韌性。

水務局副局長李金靖表示，市府針對瑞溪路周邊的積淹水問題辦理本案工程，於2019年2月開工，新建總長781公尺的雨水截流箱涵。工程主體位於瑞溪路一、二段設置長度678公尺、寬度2.5公尺、深度2.1公尺的雨水下水道；同時為減輕交通衝擊，在瑞溪路梅獅路口，以免開挖工法新設直徑2公尺的管涵，以推進方式執行102公尺長的下水道。竣工通水後，歷經今年6、7月豪雨及10月圓規颱風的考驗，都沒有再發生積淹水問題，改善成效良好。

鄭文燦感謝中央對於桃園下水道計畫的支持，在「前瞻基礎建設計畫」及「流域綜合治理計畫」中，內政部營建署已補助桃園共66案。記者翁唯真／翻攝
鄭文燦感謝中央對於桃園下水道計畫的支持，在「前瞻基礎建設計畫」及「流域綜合治理計畫」中，內政部營建署已補助桃園共66案。記者翁唯真／翻攝

淹水 桃園 鄭文燦

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