苗栗頭份市公所藝術館12月9日現場徵才 850個職缺供選擇

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署12月9日上午9點至下午1點，在苗栗縣頭份市公所藝術館（原中正館，頭份市中山路232號）辦理現場徵才活動，全聯、泰安觀止、台灣保來得、大華金屬、超豐電子及智邦電子等15家廠商，釋出營業員、餐飲服務員、工程師及技術員等850個職缺，提供民眾選擇。

勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心表示，為了協助鄉親可在地、就近工作，邀請跨產業廠商共同徵才，希望能滿足不同需求的求職者，在新年來臨前搶得先機，其中，科技業力積電夜班技術員及製造業康普材料、台灣保來得日夜輪班技術員起薪超過3萬元，還有景觀餐廳蘇維拉誠徵房務管理師、行政主任及正職、部分工時餐飲服務人員，我寧時尚（i Prefer）服飾品牌徵求車縫、裁縫人員。

苗栗就業中心指出，勞動部振興經濟促進就業獎勵計畫至勞動部合作店家消費，即享有「持有5倍券，產品加碼50%」優惠，包括苗栗頭份市蘆竹湳古厝，在300年歷史的老社區體驗傳統米食、手作DIY及實境遊戲等；苑裡稻鴨庄採自然農法、鴨稻共生，可體驗稻鴨生態遊程、稻草DIY及購買有機鴨耕米等，桃竹苗地區共有296家在地多元及培力單位，提供各式特色商品及活動，詳細內容可上官網右上方「合作店家」查詢。

有關更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊可上台灣就業通、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，或賈桃樂臉書粉絲團，也可撥打專線0800-777888查詢。