她當女兒的手腳 苗栗縣政府表揚傑出身障者家庭照顧者

23歲陳怡臻早產，出生僅1300公克，大腦與手腳斷「線」，媽媽李瑞竹當她的手腳，照顧生活起居，打身障地板滾球，去年陳怡臻獲得全國身障運地板滾球第3名，一路走來李瑞竹不以為苦，因為全家都把陳怡臻當成寶，獲得最大的支持。

12月3日國際身心障礙者日，苗栗縣政府響應，今天表揚8名傑出身心障礙者，11名身障者家庭照顧者，10名績優身心障礙福利服務專業人員，及身心障礙福利社團評鑑優等的苗栗縣智障福利協進會、身心障礙福利協進會、脊髓損傷者協會、視覺障礙者福利協進會，及甲等的6個社團。

其中，李瑞竹獲得身障者家庭照顧者表揚，女兒陳怡臻早產出生，因缺氧造成腦性麻痺，伴隨聽力受損多重障礙，生活日常仰賴他人協助，家人齊心照顧，陳怡臻成長茁壯，智力與語言無受損，雖行動受限，藉由網路與世界接軌，陳怡臻大學畢業後，在一家餐廳擔任美編工作。

陳怡臻因中運動神經受損，大腦無法控制手腳運動，李瑞竹從小教導女兒接受自己的不完美、無須畏懼異樣的眼光，也常帶著上山下海、體驗不同的人文風貌，陳怡臻大學一年級，因緣際會學習地板滾球，李瑞竹擔任助理員，成為女兒的手與道具，接受指示放球及力量，母女檔曾獲得2018年度全國身心障礙地板滾球會長杯暨國手選拔第一名，去年全國身障運地板滾球第3名。

李瑞竹說，人生不如意的事十之八九，痛苦和挫折不可避免，面對太陽、陰影即在背後，與其消極地逃避不如勇敢面對，一路走來全家支持，把女兒當成寶，讓她一點也不覺辛苦，也感謝陳怡臻的努力，期許未來的人生路上，女兒能夠揮灑自如，能力所及範圍內要回饋社會，做個手心向下之人。

縣府今天表揚名單，包括傑出身心障礙人士林萬松、傅學基、陳韋妘、羅重盛、顏子翔、林秀珍、黃重諺、林茂田；身心障礙者家庭照顧者趙秀英、劉碧枝、劉新祿、洪員數、湯南海、鍾金土、李瑞竹、陳雪芳、邱秀玉、陳秀玉；績優身心障礙福利服務專業人員葉春木、柳美玲、林盈君、陳彥茹、胡秀貞、朱傳茹、陳徐月容、劉瑞娥、楊晉東。