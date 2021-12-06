竹北公園藝術裝置絆倒老婦害骨折 文化局承諾盡快改善

一名家住竹北市的婦人，近半年前的清晨繞公園散步運動時，不慎遭東興圳公園人行道上的藝術裝置基座絆倒，摔成右肩骨折，至今仍未康復，今天（6日）出面陳情指出已有多人絆倒受傷，希望有關單位盡速改善，不要再有人受害，文化局承諾短期內會先塗色示警，也考慮施工削除落差。

受傷的陳林姓婦人（74歲）就住在公園附近，她指出今年6月23日一大早，照例前往運動，不過當天天色昏暗、視線不清，她又怕一旁草叢有蛇竄出，因此才會行走到裝置處，卻一不留神踢到藝術裝置凸出的基座，當場就失去重心，正面撲倒在地。

她說事發後曾就醫簡單治療並復健，但卻始終沒有康復，後轉往大醫院進行斷層掃描，才發現是右肩肌腱破裂、關節脫臼骨折，11月剛安排開刀治療，至今右手都無法施力、舉高，光手術費就花了近10萬元。

陳林婦人表示，不希望再有下個受害者出現，尤其像她一樣有年紀的長者，受傷後很難康復，她身邊的多名鄰居也都有被絆倒的經驗，只不過受傷不若她嚴重，要求有關單位能夠立告示牌示警或進行改善。

竹北市民代表蔡蕥鍹今天陪同陳林婦及幾名受害民眾出面，她指出日前與鹿場里長范光仁現場會勘後就發現，公共藝術裝置凸出的基座與周圍地面落差約5公分，但顏色近乎相同，確實容易造成長者或孩童混淆而發生絆倒意外，希望縣府盡快改善。