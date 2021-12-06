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竹北公園藝術裝置絆倒老婦害骨折 文化局承諾盡快改善
一名家住竹北市的婦人，近半年前的清晨繞公園散步運動時，不慎遭東興圳公園人行道上的藝術裝置基座絆倒，摔成右肩骨折，至今仍未康復，今天（6日）出面陳情指出已有多人絆倒受傷，希望有關單位盡速改善，不要再有人受害，文化局承諾短期內會先塗色示警，也考慮施工削除落差。
受傷的陳林姓婦人（74歲）就住在公園附近，她指出今年6月23日一大早，照例前往運動，不過當天天色昏暗、視線不清，她又怕一旁草叢有蛇竄出，因此才會行走到裝置處，卻一不留神踢到藝術裝置凸出的基座，當場就失去重心，正面撲倒在地。
她說事發後曾就醫簡單治療並復健，但卻始終沒有康復，後轉往大醫院進行斷層掃描，才發現是右肩肌腱破裂、關節脫臼骨折，11月剛安排開刀治療，至今右手都無法施力、舉高，光手術費就花了近10萬元。
陳林婦人表示，不希望再有下個受害者出現，尤其像她一樣有年紀的長者，受傷後很難康復，她身邊的多名鄰居也都有被絆倒的經驗，只不過受傷不若她嚴重，要求有關單位能夠立告示牌示警或進行改善。
竹北市民代表蔡蕥鍹今天陪同陳林婦及幾名受害民眾出面，她指出日前與鹿場里長范光仁現場會勘後就發現，公共藝術裝置凸出的基座與周圍地面落差約5公分，但顏色近乎相同，確實容易造成長者或孩童混淆而發生絆倒意外，希望縣府盡快改善。
文化局長李安妤對於公共藝術裝置造成民眾受傷感到非常抱歉，因此6日下午也立即派員分別前往探視受傷婦人及事發現場了解裝置為何造成民眾受傷、如何改善，目前短期內考慮將裝置基座漆上醒目顏色、貼告示提醒民眾注意腳步，也已考慮用工程方式將凸出的基座削成緩坡，避免民眾路過絆倒。
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