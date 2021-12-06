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桃青年體驗學習園區獲金擘獎優等 永安漁港道路將整修
桃園青年體驗學習園區申請參與財政部主辦「第19屆民間參與公共建設金擘獎」，青年局與民間團隊大日開發有限公司，雙雙榮獲「金擘獎」優等殊榮；更將榮耀與桃園市民共享，凡桃園市民憑身分證或市民卡入園及參與散客體驗營，均可享有9折優惠。
「民間參與公共建設金擘獎」由財政部為鼓勵民間參與公共建設而設立，素有促參界奧斯卡美譽。青年局2015年成立，將原位於新屋區永安漁港北岸長年荒廢未使用的海巡署訓練基地，以促參方式重新規畫並進行招商營運，使其搖身一變成為台灣唯一採以促參方式經營之探索體驗案場，此次再獲頒本屆金擘獎增設獎項「政府團隊創新獎」。
自2019年開幕，園區持續優化並提供完整的體驗服務，高達60項豐富的繩索高低空設施與團隊對抗設施，均符合美國挑戰課程技術協會國際認證，專業的教練群更持續不停的進行內部訓練與進修，更重新整修園區入口大門、規劃裝置藝術打卡區等，為民眾、企業單位、學校團體提供安全、優良的休閒及訓練場地，開幕營運至今入園團體已突破千團。
桃園市長鄭文燦今也至永安漁港道路修復施工前現勘並表示，考量港區道路存在道路沉陷、龜裂等問題，市府決定投入約1000萬經費推動道路修復工程，預計改善長度約1440公尺、面積約1.5萬平方公尺，預計明年春節前後完工，賦予永安漁港港區嶄新的形象；他也表示，漁港路口的廣場也要爭取經費重新鋪設
農業局長郭承泉說，港區分為南北兩岸，此次將針對南岸港區道路修復，由於該區屬於海埔新生地回填，且距上次全路面刨鋪已是10年前，長期使用後陸續出現路面龜裂、凹陷、鋪面剝落、標誌線模糊等情形，過去多半採取局部處理，此次將針對沉陷不良路基進改善，並修復龜裂瀝青路面及標線補繪，提升港區道路品質。
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