快訊

分析師警告：晶圓代工廠競相擴產 2023年恐供給過剩

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃青年體驗學習園區獲金擘獎優等 永安漁港道路將整修

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園青年體驗學習園區申請參與財政部主辦「第19屆民間參與公共建設金擘獎」榮獲「金擘獎」優等殊榮。記者翁唯真／翻攝
桃園青年體驗學習園區申請參與財政部主辦「第19屆民間參與公共建設金擘獎」榮獲「金擘獎」優等殊榮。記者翁唯真／翻攝

桃園青年體驗學習園區申請參與財政部主辦「第19屆民間參與公共建設金擘獎」，青年局與民間團隊大日開發有限公司，雙雙榮獲「金擘獎」優等殊榮；更將榮耀與桃園市民共享，凡桃園市民憑身分證或市民卡入園及參與散客體驗營，均可享有9折優惠。

「民間參與公共建設金擘獎」由財政部為鼓勵民間參與公共建設而設立，素有促參界奧斯卡美譽。青年局2015年成立，將原位於新屋區永安漁港北岸長年荒廢未使用的海巡署訓練基地，以促參方式重新規畫並進行招商營運，使其搖身一變成為台灣唯一採以促參方式經營之探索體驗案場，此次再獲頒本屆金擘獎增設獎項「政府團隊創新獎」。

自2019年開幕，園區持續優化並提供完整的體驗服務，高達60項豐富的繩索高低空設施與團隊對抗設施，均符合美國挑戰課程技術協會國際認證，專業的教練群更持續不停的進行內部訓練與進修，更重新整修園區入口大門、規劃裝置藝術打卡區等，為民眾、企業單位、學校團體提供安全、優良的休閒及訓練場地，開幕營運至今入園團體已突破千團。

桃園市長鄭文燦今也至永安漁港道路修復施工前現勘並表示，考量港區道路存在道路沉陷、龜裂等問題，市府決定投入約1000萬經費推動道路修復工程，預計改善長度約1440公尺、面積約1.5萬平方公尺，預計明年春節前後完工，賦予永安漁港港區嶄新的形象；他也表示，漁港路口的廣場也要爭取經費重新鋪設

農業局長郭承泉說，港區分為南北兩岸，此次將針對南岸港區道路修復，由於該區屬於海埔新生地回填，且距上次全路面刨鋪已是10年前，長期使用後陸續出現路面龜裂、凹陷、鋪面剝落、標誌線模糊等情形，過去多半採取局部處理，此次將針對沉陷不良路基進改善，並修復龜裂瀝青路面及標線補繪，提升港區道路品質。

桃園市長鄭文燦今也至永安漁港道路修復施工前現勘並表示，考量港區道路存在道路沉陷、龜裂等問題，市府決定投入約1000萬經費推動道路修復工程。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今也至永安漁港道路修復施工前現勘並表示，考量港區道路存在道路沉陷、龜裂等問題，市府決定投入約1000萬經費推動道路修復工程。記者翁唯真／攝影
農業局長郭承泉說，港區分為南北兩岸，此次將針對南岸港區道路修復，由於該區屬於海埔新生地回填，且距上次全路面刨鋪已是10年前。記者翁唯真／攝影
農業局長郭承泉說，港區分為南北兩岸，此次將針對南岸港區道路修復，由於該區屬於海埔新生地回填，且距上次全路面刨鋪已是10年前。記者翁唯真／攝影
桃園青年體驗學習園區更將榮耀與桃園市民共享，凡桃園市民憑身分證或市民卡入園及參與散客體驗營，均可享有9折優惠。記者翁唯真／翻攝
桃園青年體驗學習園區更將榮耀與桃園市民共享，凡桃園市民憑身分證或市民卡入園及參與散客體驗營，均可享有9折優惠。記者翁唯真／翻攝

桃園 青年

延伸閱讀

蔡英文主持亞灣新創園啟動 笑稱陳其邁最近心情不錯！

泡湯再逛森林 谷關泡湯憑發票到八仙山遊樂區有優惠

彰化火車站耶誕樹點燈 繽紛燈飾美不勝收

蘇貞昌桃園宣講公投讚政績 再批不能給國民黨亂下去

相關新聞

她當女兒的手腳 苗栗縣政府表揚傑出身障者家庭照顧者

23歲陳怡臻早產，出生僅1300公克，大腦與手腳斷「線」，媽媽李瑞竹當她的手腳，照顧生活起居，打身障地板滾球，去年陳怡臻...

苗栗頭份市公所藝術館12月9日現場徵才 850個職缺供選擇

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署12月9日上午9點至下午1點，在苗栗縣頭份市公所藝術館（原中正館，頭份市中山路232號）辦理...

竹北公園藝術裝置絆倒老婦害骨折 文化局承諾盡快改善

一名家住竹北市的婦人，近半年前的清晨繞公園散步運動時，不慎遭東興圳公園人行道上的藝術裝置基座絆倒，摔成右肩骨折，至今仍未...

桃青年體驗學習園區獲金擘獎優等 永安漁港道路將整修

桃園青年體驗學習園區申請參與財政部主辦「第19屆民間參與公共建設金擘獎」，青年局與民間團隊大日開發有限公司，雙雙榮獲「金...

藝人黃偉晉代言驚呼Oh my God 「苗栗玩透透」專刊搶手

苗栗縣政府出版熱門刊物「苗栗玩透透」，首度邀請男性藝人黃偉晉代言專刊，50公里「綠光海風」自行車道主題，搭配18鄉鎮市蘊...

桃防疫旅管蟲咬人致淋巴炎 觀旅局：防疫清消符合規範

有民眾上月24日入境返國居住於桃園龜山區的防疫旅館，怎料竟然在防疫旅館內遭蟲叮咬，毒液入侵淋巴系統造成淋巴炎，讓他身體不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。