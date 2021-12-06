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藝人黃偉晉代言驚呼Oh my God 「苗栗玩透透」專刊搶手
苗栗縣政府出版熱門刊物「苗栗玩透透」，首度邀請男性藝人黃偉晉代言專刊，50公里「綠光海風」自行車道主題，搭配18鄉鎮市蘊含的人文、故事、工藝及自然美景等地方特色，縣長徐耀昌推薦按書索驥，絕對是疫後旅遊的好選擇。
苗栗玩透透專刊限量5000本，縣政府明天12月7日起在台灣鐵路局竹南、苗票火車站，及台灣高鐵局苗栗站旅遊服務中心免費索取，每人限1本，此外，「苗栗文化觀光旅遊網」提供電子檔供下載。
苗栗玩透透出刊16年，曾獲國家出版獎，也受到歡迎，今年邀請黃偉晉代言，他與觀光大使貓裏喵走訪綠光海風自行車道，搭配18鄉鎮市蘊含的人文、故事、工藝及自然美景等地方特色，今天在呼應主題的「The Waves」舞蹈暖場後，徐耀昌、黃偉晉等人專刊揭幕亮相，加碼的簽書會，吸引粉絲一早排隊索取。
「Oh my God！」黃偉晉說，拍攝專刊期間走訪許多知名景點和秘境，每每在看到無敵美景的瞬間，都讓他不禁開心尖叫，像日落大道、子母隧道、崎頂車站、自行車道，及壯麗步道等，都令人印象深刻、驚呼連連，他的戲劇有的也選在苗栗拍攝，但實際翻閱專刊，發現還有很多地方有待安排深度旅遊，因此他建議旅人規畫2天1夜的行程更加理想。
縣府文化觀光局長林彥甫表示，專刊今年有創新設計，採用大量生動、活潑、美麗的照片，感人的筆觸介紹各篇章特色，還配合月曆、手繪插畫和傳統文化技藝等，讓遊客可紀錄到苗栗旅遊的點滴，內容包括徐耀昌「時速15公里，最美好。」，黃偉晉的「不一樣的旅行，從心出發。」、「小鎮探路，騎進好風景。」，及「瘋露營，走進大自然chill一下。」，「尋味。食光」、「溫泉究極私旅」、「逆時光的鐵道之旅」等。
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