桃防疫旅管蟲咬人致淋巴炎 觀旅局：防疫清消符合規範

有民眾上月24日入境返國居住於桃園龜山區的防疫旅館，怎料竟然在防疫旅館內遭蟲叮咬，毒液入侵淋巴系統造成淋巴炎，讓他身體不適苦不堪言，並向市議員黃敬平陳情；黃敬平表示，這種情況不應該發生；桃市府觀光旅遊局長楊勝評指出，本事件經查因個案反映清潔問題後，該旅館已立即更換全新房間並提供全新備品。

民眾趙小姐說，「被蟲子咬之後立刻去長庚醫院掛急診，毒液侵入淋巴系統，害我淋巴炎，頭部發生劇烈抽痛無法成眠非常痛苦！這是防疫旅館可以有的事情嗎？就算普通旅館也不能這麼扯！更何況是疫情防控時期！」

黃敬平指出，飯店雖然告知民眾有定期清潔消毒，但這本就是旅館業基本的責任，會發生蟲咬導致淋巴炎，業者應負起相關醫療賠償責任，而觀光旅遊局也應對防疫旅館衛生及設備進行稽查；他強調普通旅館對於蟲類及清消都很注重，而配合政府執行防疫政策的防疫旅館應該以更高的規格落實清潔作業，這種情況不應該發生。

觀旅局觀光管理科長李復華表示，趙小姐本月3日跟里幹事反映後，就有搭防疫計程車去就醫，飯店第1時間也將趙小姐的房間升等乘豪華套房並將寢具被單都更換。

李復華說，該飯店本月2日才實施病媒蚊消毒，加上一般防疫旅館房間的清消都會等民眾離開靜置24小時後才會消毒及清潔，這部分比一般旅館來的都嚴格，加上飯店第1時間也都有作處置；他強調，此為第1個案例，以前都沒發生過，但會再跟其餘的防疫旅館加強宣導清潔消毒的部分。

楊勝評表示，本案不論入住及就醫皆依防疫規範確實執行。本事件經查因個案反映清潔問題後，該旅館已立即更換全新房間並提供全新備品。此偶發消費糾紛，非屬防疫措施作為，將請消保官協助處理。