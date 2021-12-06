新屋水巷公園水道整治種花草 居民讚環境舒適

桃園市新屋區以農業發展為主，因此埤塘遍布，位在新屋市中心中山路上鄰近區公所的水巷步道於2007年建置在桃園大圳十二支線上的步道，穿梭於巷弄間，原為蓮花池的水巷公園，因既有設備老舊加上，水池生態汙濁，因此重新整治，讓附近居民多了個公園。

自2007年規劃「新屋鄉巷弄空間及埤圳文化再造計畫」成功將整個網絡串聯，融合社區生活空間打造重現客家水圳生活空間；然計畫實施至今已逾十多年，設施已多處損壞、沿線景觀雜亂、水池水質惡化、泥沙淤積嚴重。

新屋區長姜義坤表示，水巷公園面積約1400平方公尺，步道全長約1230公尺，工程預算為1500萬元元，自今年2月開工，9月完工；附近居民表示，改變後花草變多了，水也變清澈，街頭巷尾鄰居常到附近聊天運動。

姜義坤指出，第1期綠美化工程包括水巷公園、潺潺水道、故事街道、淙淙巷道、綠蔭巷道、瀝瀝步道及澗澗棧道，並新增水巷步道入口意象，以新屋在地特色及客家元素設計，並進行圍籬綠美化，讓沿線景觀更為舒適。此外，蓮花池增設過濾系統活化水質，並建立落瀑與生態池結合，更新欄杆座椅等設施，讓水巷公園的生態景觀更豐富。本次工程也在蓮花池旁挖掘戰備水井，平時可補充蓮花池水量，乾旱時也可作為備援水源使用。