議會通過明年257億元總預算 林智堅：建設跳級成長

新竹市政府111年度總預算在市議會加開五天臨時會下，今天終於審議通過，市府歲出編列257億元，為歷年最高規模預算，市議會上周加開臨時會再審，經6天審議與黨團協商後，最後小刪8500餘萬元，三讀通過明年歲出預算256.15億元，再創歷史新高。

市長林智堅感謝議會支持，也談及明年各項重大建設將進入最後完工階段，包括公道三工程、市立棒球場、新竹市大坪頂納骨塔、華德福實驗學校新建、關埔國小新建等，將是竹市建設跳級成長的豐收年。

民進黨議員陳建名說，預算通過後市府將持續為竹市帶來大建設，民進黨團十分支持，期許未來預算執行能更落實，為民眾帶來更進步美好的生活。

國民黨議員陳治雄說，希望林智堅妥善運用人民的納稅錢，不要將預算做一次性的消化，辦一次性的活動，要留下常態性的東西，好好為人民福祉著想。

時力議員蔡惠婷說，時力黨團有主張刪除預算，但畢竟僅有三名議員，還是力猶未逮。連結兒童探索館跟國際展演中心二處的「漂浮入口」與「連接平台」預算高達6000萬元，且下方只是停車場；而車水馬龍險象環生的慈雲路，可幫助許多學童跟行人安全過馬路的空橋，預算5000萬元卻拖延多年，錢要花在實質的建設上，才是市民之福。

林智堅表示，會持續秉持財政紀律，全力以赴投入建設，並與議會攜手推動各項公共建設，讓民眾享受到城市的進步和光榮感，實現新新竹、新幸福的目標。

林智堅指出，竹市財源不若六都充足，市府努力「開源節流、以小搏大」，透過積極爭取中央經費，屢突破預算規模。竹市總預算2016年從185億元到今天的256.15億元，創歷史新高。其中，投入公共建設的「資本支出」預算53.13億元占歲出總預算20.74%。

尤其教育科學文化支出，從2016年56.45億元成長至今年近100億元，其中大幅投入城市教育事業，推動「新校園運動」，包含改善老舊校舍的軟硬體設備、新建關埔國小與華德福實驗學校等。

市府指出，資本支出主要用於各項大型公共建設，包括華德福實驗學校新建工程3.4億元、關埔國小新建工程2.3億元、各級學校老舊校舍整建工程與改善教育環境等2.9億元、市立棒球場新建工程2.1億元、補助中小學安裝冷氣設備相關經費1.3億元、新竹市國際展演中心新建工程2.8億元、新竹市圖書館新總館興建工程1.8億元、雨（汙）水下水道建設計畫1.9億元、本市公道三（竹光路延伸銜接至景觀大道）新闢道路工程費1.6億元、公園綠地觀光景點興建計畫1.1億元、新竹生活走廊及道路環境改善工程1億元，及步行城市光復路綠門戶計畫1億元等多項重大基礎建設。

市府指出，透過資本支出的投入、持續增加城市大型建設，也帶動城市經濟發展，感謝議會支持，市府團隊將全力以赴落實執行，給民眾最高品質的城市建設。