仙草茶10元就能喝到吐 紫色花海、關西仙草節周末登場

新竹縣關西鎮每年年末就進入仙草花盛開的季節，尤其紫色花海的特殊景色，更是吸引不少遊客賞花拍照，今年為了推廣仙草農特產，將舉辦仙草節，更推出10元銅板就能將仙草茶裝到滿的活動，鎮公所還誇口「不怕你帶水桶來裝，只要單手提得動，都能帶回家。」

鎮公所表示，關西仙草節將在12月11日及12日於關西鎮仙草加工廠舉辦，希望透過農特產品的展銷活動，讓民眾認識仙草產業，同時也將展出各式關西農特產，例如柿餅、草莓及蕃茄等，現場還有各式表演及歌手演出，也會有有獎問答及趣味遊戲，更邀請到藝人康康、客家金曲歌手曾仲瑋等人。

鎮長劉德樑說，這次難得推出10元仙草茶活動，10元就能裝1瓶、不限容器，要讓來參與的民眾能夠提個瓶瓶罐罐，把仙草茶裝到滿、裝到滿意，當然也是要讓民眾能喝到飽，他還表示現場能夠使用農遊券，而早鳥到場的民眾還能打卡獲得限量的100元農產折價券，以及免費品嘗關西糍粑（麻糬）。

縣長楊文科說，關西鎮的仙草種植面積就有55公頃，年產量更達320噸，產值3.5億元，是高經濟作物，尤其關西的水源優質，加上地理環境氣候適合仙草生長，不只有仙草，每年秋冬也是關西番茄、草莓、柑橘等作物的採收期，同時也是著名特產柿餅的產季。