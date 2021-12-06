快訊

分析師警告：晶圓代工廠競相擴產 2023年恐供給過剩

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仙草茶10元就能喝到吐 紫色花海、關西仙草節周末登場

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
鎮公所誇口只要提得動，就算帶水桶來裝仙草茶，也只要10塊錢。記者巫鴻瑋／攝影
鎮公所誇口只要提得動，就算帶水桶來裝仙草茶，也只要10塊錢。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣關西鎮每年年末就進入仙草花盛開的季節，尤其紫色花海的特殊景色，更是吸引不少遊客賞花拍照，今年為了推廣仙草農特產，將舉辦仙草節，更推出10元銅板就能將仙草茶裝到滿的活動，鎮公所還誇口「不怕你帶水桶來裝，只要單手提得動，都能帶回家。」

鎮公所表示，關西仙草節將在12月11日及12日於關西鎮仙草加工廠舉辦，希望透過農特產品的展銷活動，讓民眾認識仙草產業，同時也將展出各式關西農特產，例如柿餅、草莓及蕃茄等，現場還有各式表演及歌手演出，也會有有獎問答及趣味遊戲，更邀請到藝人康康、客家金曲歌手曾仲瑋等人。

鎮長劉德樑說，這次難得推出10元仙草茶活動，10元就能裝1瓶、不限容器，要讓來參與的民眾能夠提個瓶瓶罐罐，把仙草茶裝到滿、裝到滿意，當然也是要讓民眾能喝到飽，他還表示現場能夠使用農遊券，而早鳥到場的民眾還能打卡獲得限量的100元農產折價券，以及免費品嘗關西糍粑（麻糬）。

縣長楊文科說，關西鎮的仙草種植面積就有55公頃，年產量更達320噸，產值3.5億元，是高經濟作物，尤其關西的水源優質，加上地理環境氣候適合仙草生長，不只有仙草，每年秋冬也是關西番茄、草莓、柑橘等作物的採收期，同時也是著名特產柿餅的產季。

楊文科邀請民眾，來關西不只要品嘗仙草茶、仙草料理，現在也能夠到關西鎮的南山里，欣賞到夢幻的紫色仙草花海，還能順便走訪關西的人文地景，例如關西分駐所暨所長宿舍日式建築群、東安古橋及太和宮，都是具文化價值的歷史古蹟。

位於南山大橋旁的仙草田，鋪滿紫色的仙草花，景色相當夢幻。圖／關西鎮鄉土文化協會提供
位於南山大橋旁的仙草田，鋪滿紫色的仙草花，景色相當夢幻。圖／關西鎮鄉土文化協會提供
關西仙草節將在12月11、12日舉辦，現場推出自帶容器，10元仙草茶裝到滿的活動。記者巫鴻瑋／攝影
關西仙草節將在12月11、12日舉辦，現場推出自帶容器，10元仙草茶裝到滿的活動。記者巫鴻瑋／攝影

楊文科 柿餅

延伸閱讀

新竹縣運動大會今起一連4天登場 1675名選手比拚

台劇《茶金》北埔辦特映會 姜阿新洋樓湧朝聖人潮

竹縣關西鎮中豐路徵收爭議 楊文科親上火線協調

台劇《茶金》明天北埔辦特映會 楊文科邀民眾共賞

相關新聞

她當女兒的手腳 苗栗縣政府表揚傑出身障者家庭照顧者

23歲陳怡臻早產，出生僅1300公克，大腦與手腳斷「線」，媽媽李瑞竹當她的手腳，照顧生活起居，打身障地板滾球，去年陳怡臻...

苗栗頭份市公所藝術館12月9日現場徵才 850個職缺供選擇

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署12月9日上午9點至下午1點，在苗栗縣頭份市公所藝術館（原中正館，頭份市中山路232號）辦理...

竹北公園藝術裝置絆倒老婦害骨折 文化局承諾盡快改善

一名家住竹北市的婦人，近半年前的清晨繞公園散步運動時，不慎遭東興圳公園人行道上的藝術裝置基座絆倒，摔成右肩骨折，至今仍未...

桃青年體驗學習園區獲金擘獎優等 永安漁港道路將整修

桃園青年體驗學習園區申請參與財政部主辦「第19屆民間參與公共建設金擘獎」，青年局與民間團隊大日開發有限公司，雙雙榮獲「金...

藝人黃偉晉代言驚呼Oh my God 「苗栗玩透透」專刊搶手

苗栗縣政府出版熱門刊物「苗栗玩透透」，首度邀請男性藝人黃偉晉代言專刊，50公里「綠光海風」自行車道主題，搭配18鄉鎮市蘊...

桃防疫旅管蟲咬人致淋巴炎 觀旅局：防疫清消符合規範

有民眾上月24日入境返國居住於桃園龜山區的防疫旅館，怎料竟然在防疫旅館內遭蟲叮咬，毒液入侵淋巴系統造成淋巴炎，讓他身體不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。